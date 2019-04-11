11 апреля 2019 года

Что готовит Всероссийская конференция рыбаков

Сформирована программа Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, которая пройдет в Москве 16 апреля. На мероприятии должны выступить законодатели, представители других федеральных и региональных органов власти, отраслевых объединений.

В повестке горячие темы

На площадке Цифрового делового пространства (ул. Покровка, 47) для обсуждения итогов работы в 2018 г., проблемных вопросов и перспектив рыбной отрасли соберутся представители предприятий и организаций рыбохозяйственного комплекса, научного сообщества, некоммерческих организаций, финансовых институтов, а также федеральных и региональных органов власти. На мероприятие зарегистрировано более 300 человек, из которых более 150 – избранные делегаты 28 российских регионов.

Планируется, что ключевой темой конференции станет проект отраслевого соглашения для организаций рыбохозяйственного комплекса на 2019 – 2021 гг. Также, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, в повестке встречи обсуждение поправок о крабовых аукционах, закона о госгранице, борьбы органов госвласти с компаниями-рантье, участие рыбопромышленных предприятий в Хартии АПК, система управления НИИ, повышение эффективности научных исследований, вопросы рыбоохраны и другие темы.

«Эффективная работа отрасли возможно лишь при сотрудничестве бизнеса и государства и учета позиций обеих сторон. Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса сможет стать площадкой для всестороннего рассмотрения и объективного обсуждения проблем и перспектив отрасли всеми участниками процесса. Интерес к мероприятию достаточно высок, свое участие подтвердили представили Госдумы и Совета Федерации, руководство регионов и крупнейшие рыбодобытчики. Так что мы убеждены, что конструктивный диалог между бизнесом и государством состоится», – отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Программу разбили на три блока

С 9:00 до 11:00 продлится регистрация участников и делегатов, а также аккредитация СМИ.

С 11:00 до 12:45 – первый блок деловой программы. На ней выступят:

президент ВАРПЭ Герман Зверев;

заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова;

первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин;

председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев;

заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов;

председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев;

глава Российского профессионального союза работников рыбного хозяйства Владимир Круглов;

президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов;

президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.

С 12:45 до 13:00 запланирован перерыв.

С 14:00 по 15:20 пройдет второй блок деловой программы. Выступят:

депутат Госдумы, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Георгий Ледков;

исполнительный директор Ассоциации добросовестных участников рынка АПК Екатерина Роганова;

вице-президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак;

глава Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков;

председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев;

зампредседателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов;

исполнительный директор Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов;

генеральный директор АО «Тралфлот» Владимир Рекасов;

директор некоммерческого партнерства «Землевладелец» в Республике Коми Константин Поздеев;

заместитель генерального директора по флоту ООО «Востокинвест» Юрий Ченский.

На 15:20 – 16:05 запланирован третий блок деловой программы: обсуждение проекта резолюции конференции и отчет редакционной комиссии.

Fishnews