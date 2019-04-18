18 апреля 2019 года

Для диалога нужен собеседник

С призывом к сотрудничеству, общению и совместной работе на конференции к рыбаками обращались и депутаты, и сенаторы, и регулятор. Но к участию в полноценном диалоге не на словах, а на деле оказались готовы далеко не все.

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса, которая прошла в Москве 16 апреля, не могла пожаловаться на отсутствие внимания со стороны парламентариев. У членов Госдумы и Совета Федерации интерес к происходящему в рыбной отрасли в последнее время явно вырос.

«Впервые за многие годы к нам на мероприятие пришел председатель профильного комитета Госдумы», – с удовлетворением констатировал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, действительно, демонстрировал дружелюбие и общительность. «Мы готовы к диалогу, и надо сказать, что всей этой напряженности бы не было, не было бы вот этих домыслов и спекуляций, если бы был налажен постоянный диалог. Этого диалога не хватает, в том числе и на площадке Госдумы, – обратился он к делегатам конференции. – Диалога между рыбацким сообществом и правительством, на мой взгляд, недостаточно».

По мнению Николая Николаева, если бы законопроект по крабовым квотам готовился в диалоге, то многих слухов удалось бы избежать. «Давайте встречаться чаще, давайте обмениваться мнениями, обмениваться данными, потому что когда мы рассматривали законопроекты, которые пытались предвосхитить изменения на рынке вылова краба, мы обращали внимание, что говорим без цифр в руках, у нас нет фактов. Факты есть у вас. Поэтому мы приглашаем вас к диалогу, – раз за разом повторял председатель комитета. – Нужно этот диалог усиливать, слышать друг друга и понимать, наше сотрудничество должно быть взаимовыгодным».

Представитель другого комитета ГД Алексей Веллер согласился, что диалога между отраслевым сообществом и органами власти недостаточно, но отметил, что не хватает еще и диалога между отраслевым сообществом и обществом в целом. «Понятие исторического принципа большинству людей ни о чем не говорит», – приземлил он рыбаков.

По словам депутата, при обсуждении законопроекта по крабам в Госдуме парламентарии не из прибрежных регионов часто не понимали, о чем речь, и когда на отрасль началась информационная атака, легко поверили тому, о чем говорилось с экранов. «Рыболовецкая отрасль не позиционирует себя в нашем обществе так, как она того заслуживает», – поделился наблюдениями мурманский депутат.

«Я считаю, что диалог хорош, когда мы слышим друг друга», – высказала личное мнение член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. «Поэтому в качестве предложения на будущее, чтобы вот так не уходили из зала в начале мероприятия те люди, которые принимают решения, нужно их выступления ставить в конце, чтобы они сидели и слушали тех, кто в этом зале пришел вещать, а не сами вещали», – намекнула она на поспешный уход Николая Николаева – вскоре после того как тот закончил доклад.

Сенатор также удивилась позиции федерального агентства, которого не волнует репутация курируемой отрасли. «Что делает регулятор? Мы видим, как отрасль поливают грязью ежедневно, и даже после принятия закона все телеканалы показывают, какой благой закон приняла Госдума, но только все, кто там работает, негодяи, подлецы, платить налоги не хотят, суда у них плохие, и все у них плохо. Ну почему же регулятор не обращает на это внимания? Почему не опровергает эту информацию?» – поинтересовалась Елена Афанасьева.

Она отметила, что в этом случае к Росрыболовству возникают вопросы. «Либо вы непрофессионально регулируете эту отрасль, либо вы заведомо знаете, что там происходят нарушения, и покрываете эти нарушения, – озвучила она неприятную альтернативу. - А если это ваш заказ, для того чтобы этот закон был так быстро принят, тогда это вообще выходит за рамки нормальных государственных отношений».

Припомнила член СФ рыбному ведомству и неисполнение поручения президента по налоговому регулированию отрасли. «Никто три года ничего не предпринимает. Госсовет прошел, распоряжения по результатам госсовета правительством не выполняются. Появляется непонятный для всех на сегодняшний день закон, – описала она ситуацию. - У меня вопрос к регулятору: «А чем вы занимаетесь?» Если вам поступает распоряжение президента фискально решить вопрос по рыбакам, вы этого не делаете. Три года ничего не делаете, пока вы не нашли, извините, покупателя услуг?»

Как сообщает корреспондент Fishnews, о странной и вызывающей вопросы динамике развития отношений с Федеральным агентством по рыболовству говорили и рыбаки. «На мой взгляд, проблема заключается в том, что Росрыболовство в отношениях с отраслью должно быть арбитром, а не участником споров, как это по факту сегодня является», - указал исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

А председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов затронул еще один аспект в общении с властью. «Последние годы мы наблюдаем то, чего никогда не было в нашей отрасли за всю ее историю – официальная ложь стала нормой. Нам официально обещали в 2017 году, что в нормативные акты в развитие 349-ФЗ будет внесен объект – краболовное судно. В результате мы получили то, что получили, - нас обманули», – озвучил он претензию к правительству.

«По-хорошему, сегодня надо выражать недоверие отраслевому регулятору, в том числе за качество работы с нормативно-правовой базой, – убежден руководитель региональной ассоциации. – А лучше всего, чтобы эти люди добровольно в отставку подали, что они вряд ли сделают».

Даже по мнению менее критично настроенных участников конференции, налицо определенная несправедливость. Ведь подводя итоги года, Росрыболовство отчитывается о результатах своей работы достижениями рыбаков – выловом рыбы, инвестициями, уплаченными налогами.

«Это важно, это правильно, но было бы важно и правильно дополнить этот отчет анализом качества и своевременности издания Росрыболовством правовых актов, результатами работы по зачистке избыточных административных барьеров, предложениями по алгоритму работы «регуляторной гильотины» и информацией о том, как и в каком формате будет осуществляться взаимодействие с рыбацкими объединениями», – заявил Герман Зверев.

Fishnews