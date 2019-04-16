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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ выступил на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Фото пресс-службы ассоциации

Президент ВАРПЭ рассказал, где не хватает диалога

На Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса президент ВАРПЭ Герман Зверев назвал сферы, в которых госорганам нужно плотнее работать с бизнес-сообществом.

Прежде всего руководитель ВАРПЭ оценил итоги работы по перезаключению договоров на доли квот. В целом Росрыболовство организовало этот процесс качественно, он прошел без системных сбоев, заявил Герман Зверев.

Далее он остановился на двух законах, которые были приняты в 2018 г. Первый – это изменения, которые потребовалось внести, чтобы предприятия смогли продолжить промысел до конца года. «Рыбаки с января прошлого года обращали внимание Росрыболовства на риск остановки промысла в начале декабря из-за прекращения срока действия разрешений на добычу. Росрыболовство недостаточно серьезно подошло к решению этой проблемы, много времени было упущено, и только благодаря законодательной инициативе парламентариев промысел не был прекращен в начале декабря», – сказал президент ассоциации. В то же время, отметил он, часть рыбопромышленников не успела переоформить разрешения и вынуждена была прекратить работу. Это повлияло на общероссийский показатель по вылову, отметил Герман Зверев.

Второй закон – изменения по пересечению госграницы на море. Эти поправки, внесенные парламентариями, в отличие от закона по продлению договоров, не обсуждались предметно с Росрыболовством и отраслевым сообществом, заявил руководитель ВАРПЭ. Изменения вносились с благими намерениями, однако «побочным последствием» стала невозможность перегрузов рыбопродукции в прежнем режиме. Закон уже привел к затруднениям в минтаевую путину на Дальнем Востоке и начал создавать проблемы на Северном бассейне, обратил внимание президент объединения. «Мы обратились к законодателям с предложением внести необходимые поправки. Насколько нам известно, такие поправки готовятся», – сказал Герман Зверев.

Самым резонансным событием нынешнего года президент ВАРПЭ назвал принятие закона о крабовых аукционах, сообщает корреспондент Fishnews. Этот документ, по словам Германа Зверева, вызвал столь бурную реакцию еще и потому, что разработка и принятие подзаконных актов часто осуществляются без учета позиции рыбацкого сообщества или вопреки ей, а в ряде случаев – вопреки позиции депутатского сообщества.

В качестве одного из примеров Герман Зверев привел ситуацию с «прибрежкой». Закон предусмотрел повышающий коэффициент для расчета объемов прибрежного рыболовства в 20%. «Однако, по оценкам предприятий, фактически повышающий коэффициент для «прибрежников» составил не 20%, а всего 5%», – сказал руководитель ВАРПЭ.

Не до конца понятной он назвал ситуацию с инвестиционными квотами: два береговых завода на Камчатке, которые первыми были построены по этой программе, были введены в строй в сентябре, но инвестквоты не получили.

Герман Зверев также заявил о проблемах в связи с задержкой обновления правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. «Незавершенность правового регулирования особенно болезненна для прибрежного рыболовства, система регулирования которого принципиально изменена с 1 января этого года», – сказал президент ассоциации. Не отрегулирован вопрос переоформления договоров на рыбопромысловые участки, сказал он.

«Поэтому мы считаем важным продумать формы парламентского контроля за принятыми законами, формы контроля за своевременностью и полнотой издаваемых подзаконных актов и обращаемся к законодателям с просьбой обратить на это внимание», – заявил руководитель ВАРПЭ.

Ряд важнейших для рыбаков нормативных актов готовятся и принимаются слишком поспешно, сказал Герман Зверев и привел в пример ситуацию с переходом на систему «Гонец».

Научно-промысловые совета, по словам президента объединения, не в полной мере выполняют роль площадки для диалога. Принятые НПСами решениями не до конца учитываются в нормативных правовых актах.

Рыбацкое сообщество, заявил руководитель ВАРПЭ, отодвинуто не только от полноправного участия в совершенствовании нормативного регулирования, но и от обсуждения научных прогнозов. Важнейшие вопросы – отнесение тех или иных видов водных биоресурсов к «одуемым», прогноз ОДУ по важнейшим объектам промысла – обсуждаются в закрытом для ассоциаций режиме, сказал президент ассоциации.

Главной темой Герман Зверев назвал судьбу базовых принципов отраслевого законодательства. «Сейчас обсуждается демонтаж всей опорной конструкции российского рыболовства», – заявил руководитель ВАРПЭ. В апреле Минсельхоз направил на согласование в ФАС проект доклада по регулярным, раз в три-пять лет, аукционам. Министерство не поддержало такой механизм. Но это не развеивает беспокойства, ведь антимонопольная служба выступала принципиально против исторического принципа.

«Поэтому судьба базового принципа рыбной отрасли не предрешена и нам на конференции важно обменяться мнениями об основных направлениях работы в этом направлении», – обратился к участникам встречи Герман Зверев. Он подчеркнул, что нужно усилить работу в регионах, шире использовать потенциал профсоюзных организаций, активизировать работу с бизнес-объединениями.

Президент ВАРПЭ также отметил необходимость заключения отраслевого трехстороннего соглашения. «Проект этого документа сейчас обсуждается, мы ожидаем официальную позицию Росрыболовства и центрального комитета Российского профсоюза работников рыбного хозяйства», – сообщил руководитель ассоциации.

Завершая свое выступление, он назвал темы, которые важно обсудить: «Подводя итоги 2018 года, Росрыболовство отчитывается о результатах своей работы достижениями рыбаков – выловом рыбы, инвестициями, уплаченными налогами. Это важно, это правильно. И было бы важно и правильно дополнить этот отчет анализом качества и своевременности издания Росрыболовством правовых актов, дополнить результатами работы по зачистке избыточных административных барьеров, дополнить предложениями по алгоритму работы «регуляторной гильотины», которая направлена на исключение таких избыточных барьеров, и дополнить информацией о том, как и в каком формате будет осуществляться взаимодействие с рыбацкими объединениями».

Fishnews

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