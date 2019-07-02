02 июля 2019 года

Иван Фетисов: Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге сама выстроит свой формат и историю, уверен генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов. Ожидается, что в этом году мероприятие посетит еще больше профессионалов.

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий третий год подряд будет проходить в Санкт-Петербурге вместе с Международным рыбопромышленным форумом. В этот раз мероприятия сдвинули поближе ко Дню рыбака - 10-12 июля. Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

«Могу сказать, что интерес к выставке растет, прежде всего, среди профессионалов, и это главное, - подчеркнул в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор ESG Иван Фетисов. - Достаточно посмотреть на посещаемость нашего сайта. Когда мы его запускали, она была на уровне четырех тысяч заходов в месяц, а затем постепенно увеличилась до восьми тысяч. Причем, судя по статистике времени, проведенного на сайте, посетители стали более предметно изучать представленную на нем информацию. Все говорит о том, что выставка заняла определенную позицию в системе международных отраслевых мероприятий: сюда приезжают и европейцы, и представители азиатских стран и африканского континента. Для наших рыбаков это в полном смысле домашняя площадка: сюда стараются приехать представители компаний со всей России. Если в Брюсселе или в Циндао присутствуют по 15-20 российских компаний, максимум 25, то в Санкт-Петербурге их будет 150-200».

Руководитель Expo Solutions Group обратил внимание, что постепенно к выставке присоединяются зарубежные участники из таких далеких стран, как Таиланд или Сенегал. Пока приезжают не национальные делегации, а только представители отдельных рыбопромысловых компаний и переработчики со своей экзотической продукцией. Но это тоже показатель международного потенциала Seafood Expo Russia, подчеркнул Иван Фетисов. «В 2019 году мы очень продуктивно сотрудничаем с Китаем. В Санкт-Петербурге он будет представлен секторно – и промысловики, и производители оборудования», - сообщил гендиректор ESG.

По его словам, в этот раз в выставке примет участие много верфей, что объяснимо процессом обновления российского флота, который проходит в отрасли. Из года в год растет интерес к оборудованию, причем как для судов, так и для береговых заводов. Очень востребовано все, что связано с холодом, – холодильники, морозильники, льдогенераторы, склады и т.п.

«Примечательно, что среди экспонентов стали появляться фирмы, предлагающие расходные материалы, такие как крючки для ярусного лова, нити для тралов или краску для судов и причалов. И это правильно. Не каждый день рыбаку нужен новый пароход или крупная техника вроде «Баадера», а вот все эти мелочи, важные для производственного процесса, нужны постоянно, - отметил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». - Надеюсь, через год-два подтянется и судоремонт».

Еще один мощный сектор, который дебютирует в Санкт-Петербурге, – это логистика, в том числе морские перевозки. «У нас участвуют терминал «Сероглазка» и «Камчатка Лайнс», которые работают в партнерстве с Maersk и CMA CGM – мировыми лидерами в этой сфере. Железнодорожный транспорт мы тоже охватили – тот же «Дальрефтранс», к примеру. Впервые на Seafood Expo Russia будет компания, предоставляющая комплексное обслуживание и снабжение судов, – это Unimars из Прибалтики», - рассказал Иван Фетисов.

По сравнению с прошлым годом увеличился раздел оборудования для аквакультуры. ESG обратилась к Росрыболовству с предложением полностью отвести под эту тему второй день выставки. На Seafood Expo Russia будет действовать презентационная площадка, где можно собрать и предприятия аквакультуры, и поставщиков рыбных кормов, и производителей техники, чтобы они обсудили все вопросы.

«Я всегда говорил, что выставка – это живой организм. Мы, как организаторы, можем с чем-то экспериментировать, где-то допускать ошибки, но она сама вытеснит то, что ей не нужно, сама выстроит свой формат и историю, - считает руководитель Expo Solutions Group. - Наша задача – изучать отрасль и делиться этими знаниями с экспонентами».

С точки зрения расширения международных контактов ESG хотелось бы видеть в Санкт-Петербурге больше представителей стран Африки, таких как Марокко, Сенегал, Гвинея-Бисау, Нигерия, Намибия, Мавритания, желательно развивать связи с Латинской Америкой. Это очень перспективные рынки, но со своими сложностями. Их нужно завоевывать, а не сдавать без боя конкурентам, наращивать присутствие во всех регионах, где есть потенциально выгодные для наших рыбаков проекты, уверен Иван Фетисов.

«Давайте называть вещи своими именами. Seafood Expo Russia – это единственная отраслевая площадка на всем постсоветском пространстве, - подчеркнул собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». - В этом ее уникальность и этим надо пользоваться».

От выставки этого года руководитель ESG ждет увеличения посещаемости со стороны профессионалов рыбной отрасли, людей, которые принимают решения и заключают сделки.

«Каждая выставка – это как сдача экзамена, когда твои знания, навыки и компетенции проходят жесткую оценку рынком. Новая дата – в июле – это тоже своего рода вызов и немалый риск. Посмотрим, насколько эффективно проводить мероприятие летом, хотя идея с Днем рыбака и праздничными мероприятиями по этому поводу мне нравится.

Понимаете, выставка – это результат работы очень большого количества людей. Это как ребенок, рожденный нашими совместными усилиями. За три года мы прошли большой путь, и я хочу убедиться, что наше детище выросло, окрепло и твердо стоит на ногах. Хотим увидеть результат», - резюмировал Иван Фетисов.

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