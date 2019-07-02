Брюссель – Санкт-Петербург – Владивосток – Циндао. Площадки мероприятий, организуемых выставочной компанией Expo Solutions Group, формируют годовой цикл точек коммуникации в отрасли, где Seafood Expo Russia – главное связующее звено. В этом году выставка передвинулась в календаре на 10-12 июля – ближе ко Дню рыбака. Почему площадка в Северной столице так важна для иностранных участников, зачем понадобился марш-бросок на Дальний Восток и какие тенденции за последнее время проявились в экспортных поставках российской рыбы и морепродуктов, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор ESG Иван Фетисов .

– Отчет Росрыболовства на заседании коллегии показал, что поставленную президентом России задачу по увеличению стоимости экспорта рыбная отрасль выполняет даже с опережением плана. Как эти изменения отражаются на структуре поставок российской рыбы и морепродуктов? В каких категориях продукции рост наиболее заметен? И в какой мере этому способствуют выставки?

– Если судить по официальным данным, за последние пять лет экспорт российской рыбы вырос на 400 тыс. тонн, или в денежном выражении на 1,8 млрд долларов. Традиционно лидирует в структуре поставок за рубеж мороженая рыба. Самый быстрый рост за последние два года в этой категории наблюдался за счет экспорта минтая, трески, тихоокеанских лососей, а также печени, молок и икры. Но очевиден прогресс и в таких категориях, как рыбное филе, ракообразные и рыбная мука.

Более чем вдвое за пятилетку выросли объемы филе минтая, поставляемого в Германию, где во многом благодаря стараниям американских маркетологов усилился интерес потребителей к такой продукции. В натуральном выражении наши рыбаки сильнее всего нарастили экспорт тихоокеанских лососей. На это повлияло сразу несколько факторов – и успешные путины на Дальнем Востоке, и повышенный спрос со стороны Китая, особенно на фоне проблем с поставками тихоокеанских лососей из США.

Что касается роли выставок, то все отраслевые мероприятия такого рода в определенной степени ориентированы на экспорт. Это относится и к Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге: не зря же она с самого начала имела статус международной. Скажу так: задача повысить отдачу от экспорта поставлена руководством страны. Совместно с другими участниками отрасли мы, как выставочная структура, работаем на ее выполнение, используя наши знания и понимание того, что нужно сделать.

Конечно, напрямую оценить вклад выставок в эффективность экспортных поставок сложно. Но мы, например, видим, что по многим категориям рыбы и морепродуктов наибольший прирост происходил в 2017-2018 годах. Именно в этот период и годом ранее российские компании активно принимали участие в международных мероприятиях, где находили новых клиентов и укрепляли отношения с уже имеющимися партнерами.

Сейчас рыбаки ориентированы на увеличение экспорта, но пытаться добиться этого, например, только за счет роста вылова малопродуктивно. Чем больше будет сырья на рынке, тем ниже упадет цена. Значит, нужно искать новые виды продукции и рыночные ниши, где покупатель будет готов заплатить больше.

– В свете последней брюссельской выставки Seafood Expo Global, на ваш взгляд, какие это могут быть ниши? И каким образом меняется спрос на российскую продукцию в зависимости от стран и регионов? Какие новые возможности появляются у наших экспортеров?

– Европу интересует в первую очередь продукция глубокой переработки. Что и показала выставка в Брюсселе. Взять, к примеру, спрос на филе – продукцию, на которую ориентированы наши компании. Хотя рынок Европы уже давно устоялся, и его требования понятны. Реальное увеличение экспорта здесь возможно только через поиск продуктов, в том числе полуфабрикатов, которые могут заинтересовать конкретный сегмент потребительского рынка, в тесной связке с грамотным маркетингом.

Например, когда мы готовили аналитику для участников нашего стенда в Брюсселе, то отмечали, в частности, растущий запрос на качественное филе красной рыбы. И в этом году ряд компаний – тот же «Тымлатский рыбокомбинат», «Дикий улов», «Сириус» – на нашем стенде представили филе горбуши и кеты.

Или вот участники, представлявшие северо-запад, – «Агама», РК им. М.И. Калинина, «Вариант». Они заключили ряд контрактов на поставки филе трески в разных вариантах. Там и спинки, и лойны, и филе на коже, и блочное, и крупным куском, и порционное. Причем это как разовые договоры на 30-40 тонн, так и долгосрочные, где счет идет на тысячи тонн. Видно, что в Европе спрос на такую рыбу очень высок.

У «Антея» тоже был очень интересный кейс с иваси. Брюссельская выставка показала, что этот сегмент открыт именно для продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. На мой взгляд, именно здесь кроется источник основных денег, которые дадут то самое двукратное увеличение по экспорту, а не во вторичной переработке рыбы на филе.

С азиатскими рынками все гораздо сложнее. Понятно, что, к примеру, везти филе в страну, где на каждом углу рыбоперерабатывающий завод, это глупость. Надо пробовать что-то другое, искать нестандартные решения. Допустим, та же лапша из минтая, которую показали в Брюсселе с прицелом опять-таки на азиатских покупателей. Это же очень интересный ход. Сейчас этот продукт будут раскручивать, и, я уверен, весьма успешно.

В том же ряду детское питание – фрикадельки из рыбы в панировке. Или рыбные сосиски для фастфуда. Как раз об этом на Seafood Expo Global говорил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук: нужно искать продукт и нужно объединяться, потому что объемы добычи основных промысловых видов у нас большие, а ассортимент продукции, которая из них выпускается, очень консервативный. На рынке есть место не только для филе или рыбных палочек. В Азии выстрелить может самый неожиданный продукт, даже то, что у нас считается третьим сортом или отходами производства.

Экспорт сырья – это, конечно, хорошо, но на нем далеко не уедешь. Пора двигаться дальше. С Европой более-менее получилось, а в Китае мы будем теперь прицельно изучать конечного покупателя, выяснять, что ему нужно и что из ассортимента, который ловят и перерабатывают наши компании, могло бы его заинтересовать. Соответственно, где-то за полгода до выставки уже начнем рассказывать рыбакам, на чем стоит сделать акцент. Как продавать сырье или заключать фьючерсные контракты на минтая сезона «А» или «Б», российские рыбопромышленники и сами знают. Наша задача – подсказать им, какая еще продукция и на каких рынках будет иметь успех.

– В этом году у вас будет еще одна площадка, приближенная к азиатскому региону. Я имею в виду Международный конгресс рыбаков во Владивостоке.

– Да, и в результате российская часть в целом получается очень логичной. Уже понятно, что решение сдвинуть Seafood Expo Russia на июль, приурочив ее ко Дню рыбака, было правильным. У многих прошли встречи и переговоры в Брюсселе. Потом в Санкт-Петербурге этот диалог продолжится, будут предварительные контракты и договоренности. А затем состоится конгресс рыбаков во Владивостоке 3-4 октября, куда могут приехать и европейцы, и участники из стран АТЭС. И наконец, выставка в Китае, где уже абсолютно точно пойдет работа с азиатским рынком.

Получается годовой цикл из четырех мероприятий, которые охватывают основные рынки и регионы. Причем Владивосток там играет не последнюю роль, к тому же именно от Приморского края ожидается наиболее весомый вклад в экспорт рыбы. Страна-то у нас большая, и, на мой взгляд, обязательно должна быть площадка в азиатской части, тем более что там добывается две трети российских уловов. Опять же не будем сбрасывать со счетов фактор географии. Китай, допустим, везде хорошо представлен, но японских и корейских бизнесменов мало на каких выставках можно встретить. До Владивостока им добираться гораздо ближе, а уже там мы можем рекламировать и главную выставку в Санкт-Петербурге.

Формат проведения конгресса рыбаков пока еще обсуждается. Но мне кажется, больше внимания стоит уделить не политическим вопросам, а именно деловой стороне, инвестициям и международной торговле. Европейские производители оборудования заинтересованы в совместных проектах с дальневосточными рыбаками, а страны АТЭС – в российской рыбе и морепродуктах. Так почему бы не обсудить эти вопросы на конгрессе? Самое главное, по итогам мероприятий должны быть приняты решения, которые будут выполняться. Мы хотим, чтобы был виден конкретный результат для участников, для рыбаков, для бизнеса.

– На этом фоне как меняется интерес к Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая третий год подряд будет проходить в Санкт-Петербурге вместе с Международным рыбопромышленным форумом? По сравнению с прошлым годом насколько сильно отличается состав участников?

– Могу сказать, что интерес к выставке растет, прежде всего, среди профессионалов, и это главное. Достаточно посмотреть на посещаемость нашего сайта. Когда мы его запускали, она была на уровне четырех тысяч заходов в месяц, а затем постепенно увеличилась до восьми тысяч. Причем, судя по статистике времени, проведенного на сайте, посетители стали более предметно изучать представленную на нем информацию. Все говорит о том, что выставка заняла определенную позицию в системе международных отраслевых мероприятий: сюда приезжают и европейцы, и представители азиатских стран и африканского континента. Для наших рыбаков это в полном смысле домашняя площадка: сюда стараются приехать представители компаний со всей России. Если в Брюсселе или в Циндао присутствуют по 15-20 российских компаний, максимум 25, то в Санкт-Петербурге их будет 150-200.

Постепенно к нам присоединяются зарубежные участники из таких далеких стран, как, например, Таиланд или Сенегал. Пока приезжают не национальные делегации, а только представители отдельных рыбопромысловых компаний и переработчики со своей экзотической продукцией. Но это тоже показатель международного потенциала нашей выставки. В 2019 году мы очень продуктивно сотрудничаем с Китаем. В Санкт-Петербурге он будет представлен секторно – и промысловики, и производители оборудования.

Если говорить о наполнении разделов выставки, то в этот раз будет много верфей, что объяснимо процессом обновления российского флота, который проходит в отрасли. Из года в год растет интерес к оборудованию, причем как для судов, так и для береговых заводов. Очень востребовано все, что связано с холодом, – холодильники, морозильники, льдогенераторы, склады и т.п.

Примечательно, что среди экспонентов стали появляться фирмы, предлагающие расходные материалы, такие как крючки для ярусного лова, нити для тралов или краску для судов и причалов. И это правильно. Не каждый день рыбаку нужен новый пароход или крупная техника вроде «Баадера», а вот все эти мелочи, важные для производственного процесса, нужны постоянно. Надеюсь, через год-два подтянется и судоремонт.

Еще один мощный сектор, который дебютирует в Санкт-Петербурге, – это логистика, в том числе морские перевозки. У нас участвуют терминал «Сероглазка» и «Камчатка Лайнс», которые работают в партнерстве с Maersk и CMA CGM – мировыми лидерами в этой сфере. Железнодорожный транспорт мы тоже охватили – тот же «Дальрефтранс», к примеру. Впервые на Seafood Expo Russia будет компания, предоставляющая комплексное обслуживание и снабжение судов, – это Unimars из Прибалтики.

По сравнению с прошлым годом увеличился раздел оборудования для аквакультуры. Мы уже обратились к Росрыболовству с предложением полностью отвести под эту тему второй день выставки. Это было бы удобно и для посетителей, и для экспонентов. На выставке будет действовать презентационная площадка, где можно собрать и предприятия аквакультуры, и поставщиков рыбных кормов, и производителей техники, чтобы они обсудили все вопросы.

– Какие еще направления развития Seafood Expo Russia вы считаете перспективными?

– Знаете, я всегда говорил, что выставка – это живой организм. Мы, как организаторы, можем с чем-то экспериментировать, где-то допускать ошибки, но она сама вытеснит то, что ей не нужно, сама выстроит свой формат и историю.

Наша задача – изучать отрасль и делиться этими знаниями с экспонентами. Например, мы выяснили, что некоторые компании, которые специализируются на изготовлении отдельных узлов или сегментов механизмов, даже не рассматривали возможность выставляться, потому что считали, что не смогут показать преимущества своей продукции. Поодиночке участвовать трудно, но ведь можно объединиться с коллегами, сделать общий стенд и продемонстрировать установку в комплексе. В этом году у нас именно так будут участвовать испанцы.

С точки зрения расширения международных контактов нам хотелось бы видеть в Санкт-Петербурге больше представителей стран Африки, таких как Марокко, Сенегал, Гвинея-Бисау, Нигерия, Намибия, Мавритания, желательно развивать связи с Латинской Америкой. Это очень перспективные рынки, но со своими сложностями. Их нужно завоевывать, а не сдавать без боя конкурентам, наращивать присутствие во всех регионах, где есть потенциально выгодные для наших рыбаков проекты.

Давайте называть вещи своими именами. Seafood Expo Russia – это единственная отраслевая площадка на всем постсоветском пространстве. В этом ее уникальность и этим надо пользоваться.

– Что вы, как организаторы, ожидаете от выставки этого года?

– Самое главное, я жду увеличения посещаемости со стороны профессионалов рыбной отрасли, людей, которые принимают решения и заключают сделки. Каждая выставка – это как сдача экзамена, когда твои знания, навыки и компетенции проходят жесткую оценку рынком. Новая дата – в июле – это тоже своего рода вызов и немалый риск. Посмотрим, насколько эффективно проводить мероприятие летом, хотя идея с Днем рыбака и праздничными мероприятиями по этому поводу мне нравится.

Понимаете, выставка – это результат работы очень большого количества людей. Это как ребенок, рожденный нашими совместными усилиями. За три года мы прошли большой путь, и я хочу убедиться, что наше детище выросло, окрепло и твердо стоит на ногах. Хотим увидеть результат.

Александр ИВАНОВ, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Июль 2019 г.