18 ноября 2019 года

Представители рыбной отрасли определят план для «регуляторной гильотины»

Рабочая группа, созданная для реализации механизма «регуляторной гильотины» в рыболовстве, соберется в Москве на установочное заседание. Власти рассчитывают, что новые площадки с участием бизнеса помогут реформе контрольно-надзорной деятельности.

Механизм «регуляторной гильотины» госорганы решили использовать для исключения избыточных и неэффективных требований в сфере государственного контроля (надзора). Новая система контрольно-надзорного законодательства должна заработать с 1 января 2021 г. – такое поручение дал президент Владимир Путин.

Планируется, что механизм «регуляторной гильотины» поможет снизить нагрузку на бизнес и в то же время повысить результативность контроля и надзора.

Для того чтобы оценивать проекты нормативно-правовых актов, предлагаемые федеральными ведомствами, а также выдвигать свои предложения, созданы рабочие группы в различных областях общественных отношений. Одна из них будет заниматься сферой рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на первое заседание рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства соберется 20 ноября в Доме Правительства.

Встреча будет установочной. При этом планируется выбрать сопредседателя от деловой части рабочей группы. Сопредседателем со стороны властей назначен заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним, что из руководителей отраслевых объединений в рабочую группу вошли президент ВАРПЭ Герман Зверев, председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко, председатель совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев, председатель Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов. Также в группу включен президент Федерального союза рыболовных хозяйств Владимир Петрушин.

Интересы отраслевого сообщества будет представлять и бизнес-омбудсмен в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей Коваленко. Кроме того, в рабочую группу включены руководители ряда компаний.

На специальном сайте, посвященном реформе контрольно-надзорной деятельности, говорится, что группа будет заниматься вопросами федерального госконтроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также госнадзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности рыбопромысловых судов в районах промысла при осуществлении рыболовства.

Fishnews