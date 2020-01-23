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О поручении вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева рассказал глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ

Поддержку обновления флота на Дальнем Востоке настраивают под практику

Минвостокразвития прорабатывает вопрос поддержки строительства промысловых судов с учетом специфики серийности. Такое поручение ранее дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, чтобы простимулировать обновление рыбацкого флота на верфях региона.

О перспективах строительства флота на дальневосточных верфях глава Минвостокразвития Александр Козлов рассказал на правительственном часе в Совете Федерации, сообщает корреспондент Fishnews.

Министр отметил, что государство приняло ряд мер для размещения в ДФО заказов от рыбопромышленных предприятий. Строительство судов предусматривается по итогам крабовых аукционов. Власти рассчитывают и на работу нового механизма субсидирования для постройки мало- и среднетоннажного флота – этот инструмент должен стать дополнением к механизму инвестиционных квот. «Нам тоже с Минпромторгом здесь предстоит большая работа», - отметил Александр Козлов.

При этом, сообщил он, ведомство занимается вопросом оказания господдержки с учетом серийности строительства. Поручение изучить эту тему дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ноябре, во время посещения Приморского края: на «Восточной верфи» тогда заложили первое судно под квоты добычи крабов в инвестиционных целях. Зампред правительства – полномочный представитель президента поручил рассмотреть возможность, чтобы на первое судно в серии субсидии были больше, чем по остальным.

Напомним, что Юрий Трутнев выступил с инициативой по субсидиям для строительства краболовного флота на верфях Дальнего Востока. Вопрос оказания поддержки прорабатывались в декабре на заседании правительственной подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Fishnews

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