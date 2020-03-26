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Проходные дни на Сахалине: старые вопросы новой путины

В Сахалинской области, как и в других регионах Дальнего Востока, продолжается подготовка к лососевой путине. Одна из проблем, с которой необходимо разобраться, - меры по пропуску лососей на нерестилища и их эффективность.

На январском заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета рыбаки показали редкостное единодушие в этом вопросе, рассказал Fishnews руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. Рыбопромышленные предприятия согласны, что нужно обеспечивать пропуск рыбы на нерестилища, но важно посмотреть эффективность принимаемых мер.

Предварительная стратегия организации промысла лососей в Сахалинской области в феврале рассматривалась на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. ДВНПС рекомендовал к концу апреля доработать «базовые принципы проведения лососевой путины в Сахалинской области в части установления проходных периодов».

Одна из идей, которую предлагают рыбаки, - вместо пропускных дней использовать другой метод: не навешивать сетное полотно на расстоянии 100 м от береговой линии. Как отметила руководитель Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) Валентина Жарикова, такой способ регулирования пропуска горбуши использовался в заливе Анива в 90-е гг.

ДВНПС рекомендовал ученым в предстоящую путину провести экспериментальные работы по использованию альтернативы проходным дням на северо-восточном побережье Сахалина. Этот район обеспечивает основу воспроизводства сахалинской горбуши, объяснила на заседании совета Валентина Жарикова.

При введении мер по пропуску надо обязательно исходить из фактических подходов лосося, подчеркнули в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО). Здесь действительно очень важна оперативная реакция на ситуацию, солидарны в региональном агентстве по рыболовству. Иначе получается, что промысел открывается, рыба еще не подошла, но пропускные периоды уже введены, ловушки ставных неводов зашиваются и расшиваются, отметил Иван Радченко.

Сейчас проходные периоды устанавливаются на довольно большие участки побережья. При регулировании нужно использовать более локальное районирование, полагает руководитель областного агентства. Отраслевая ассоциация уже предложила свое видение, как можно выполнить такую разбивку по промысловым подрайонам, - предложения переданы региональным властям.

Анализ заполнения нерестилищ показывает, что оно выше там, где рыбаки обеспечивают охрану, отметил на заседании научно-промыслового совета президент АРСО Максим Козлов. Возможно, более дифференцированный подход к проходным периодам в зависимости от заполнения нерестилищ станет дополнительным стимулом для рыбопромышленников защищать реки от браконьеров.

Важный аспект – оперативность работы региональной комиссии по анадромным и слаженность в подготовке научных обоснований. Прошлая путина показала проблемы в этой сфере. Руководитель областного агентства уже поднял эти вопросы на федеральном уровне, и в Росрыболовстве заявили, что задержки, мешающие работе рыбаков, недопустимы.

Разработка региональных стратегий продолжается. Областное агентство по рыболовству подготовило свои предложения по путине, получены и инициативы рыбаков – материалы направлены в Сахалинский филиал ВНИРО, сообщил Иван Радченко. «Надеемся, что при разработке стратегии на путину во ВНИРО наши предложения будут учтены», - отметил он.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: дальний востоклососьросрыболовствосахалин
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