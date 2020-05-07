07 мая 2020 года

Приход крабовых аукционов: год спустя

Последствия введения крабовых аукционов нуждаются в серьезном анализе, причем к этому вопросу потребуется возвращаться еще не один год, отметили участники онлайн-конференции, организованной Fishnews.

Закон, который ввел аукционные квоты на вылов краба, вышел чуть больше года назад - 1 мая 2019 г. Как видится ситуация после внесения резонансных изменений, поделились президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В последнюю неделю руководители этих объединений привлекли внимание федеральных СМИ в связи с обращением к сенатору Людмиле Нарусовой.

Аукционы были введены вопреки мнению отраслевого бизнес-сообщества, отметил Сергей Рябченко. Причем, считает он, дальнейшая угроза размывания исторического принципа остается. Об этом говорит и предложение ФАС, о котором стало известно в феврале. Несмотря на то, что в экономике появилось множество новых проблем, рыбопромышленники до сих пор не уверены, что за крабом не последуют другие промысловые объекты.

Руководитель ассоциации также отметил, что до сих пор не удалось вернуть промышленности 255 тонн краба, которые по непонятным причинам были отведены под традиционное рыболовство на 2020 г.

«Казалось бы, мало, но 255 тонн - это больше 30% всех крабовых ресурсов Хабаровского края», - обратил внимание Сергей Рябченко. Предприятия готовы к освоению этого объема - с обеспечением рабочих мест и уплатой налогов, но ресурс «завис». Неясно, кому это нужно. Уже пять месяцев ассоциация добивается, чтобы были внесены изменения в приказ Росрыболовства, но этого до сих пор не произошло, сообщил участник конференции.

В объединении уверены, что нужно отстаивать исторический принцип распределения квот, чтобы предприятия могли продолжать работу на понятной основе, подчеркнул Сергей Рябченко.

О важности сохранения исторического принципа заявил и Максим Козлов. Такой подход к распределению долей доказал свою эффективность, уверены в АРСО. На совещании в антимонопольной службе говорилось, что нужна отдача для государства - рыбаки с этим и не спорят. Критерии, по которым будет оцениваться такой эффект, должны быть четкими и обговоренными заранее, полагает руководитель ассоциации.

Когда готовились аукционы, в качестве одного из обоснований власти называли приход в отрасль новых участников. «Насколько увеличился у нас пул игроков? Ни на сколько. Никто к нам не пришел. Просто перераспределили внутри [отрасли]. Это тоже требует анализа и, наверное, какого-то обсуждения», - заявил руководитель АРСО.

По мнению Георгия Мартынова, вопрос аукционов для ассоциации до сих по не закрыт. Ведь непонятно, что будет с объемами добычи глубоководных крабов, которые на 2020 г. зарезервировали под квоты вылова в инвестцелях. Это более 8,5 тыс. тонн биоресурса. Если вопрос не решить до июня, то в простое может оказаться 11 судов - то есть более 700 членов экипажей, заявил президент АРПП. В целом в ассоциации по-прежнему уверены, что не нужно было выставлять глубоководных крабов на аукцион.

Поднят был и вопрос судостроения. Под крабовые квоты на отечественных верфях должно быть построено 35 судов для крабового промысла. Но задержки предприятий ОСК по заказам под рыбные инвестквоты заставляют опасаться за судьбу новых проектов. Может быть, прежде чем отправлять на торги 50% квот крабов, надо было проанализировать возможности верфей? - озвучил вопрос Максим Козлов.

Георгий Мартынов также отметил, что компании, которые решили разместить заказы на верфях Дальнего Востока, нуждаются в содействии государства. Одна из предлагаемых мер - увеличение предельных сроков реализации проекта до семи лет.

Примечательно выглядит вброс негатива со стороны неназванных лиц, который шел в адрес рыбаков накануне принятия чиновниками важных решений, отметил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. По его мнению, государству пора признать, что рыбаки - не браконьеры и криминал: они умеют серьезно работать с ресурсом и двигают развитие другие отраслей, в том числе судостроения.

Fishnews