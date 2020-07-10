10 июля 2020 года

Дальний Восток встречает День рыбака

К профессиональному празднику рыбаки Дальнего Востоке подошли с ростом уловов и масштабными инвестиционными проектами. Рыбная отрасль включена в число приоритетов развития региона, определенных указом президента.

За 2019 г. российские рыбаки освоили свыше 4,9 млн тонн водных биоресурсов (с учетом промысла в пресноводных водоемах). Из этого объема на долю Дальневосточного бассейна приходится более 69% - вылов превысил 3,4 млн тонн.

Около четверти дальневосточных уловов обеспечивают предприятия Приморского края. За первую половину 2020 г. они добыли более 503 тыс. тонн - на 7% выше уровня прошлого года. Значительные объемы продукции реализуются на внутреннем рынке. Рыбопромышленные компании Дальнего Востока разрабатывают новинки для российского потребителя. Новые возможности здесь открыл промысел сардины-иваси и скумбрии. Предприятия участвуют в социальных программах, обеспечивая жителей региона рыбными товарами по доступным ценам.

«В рыбной отрасли работает по России около 100 тыс. человек, из них около 40 тыс. – на Дальнем Востоке. При этом дальневосточники добывают порядка 70% уловов. Средние заработные платы на рыбопромышленныхпредприятиях существенно выше, чем в среднем по региону. На долю отрасли в ДФО приходится 17 градообразующих предприятий, это означает, что 17 населенных пунктов всецело зависят от них», – отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Рыбаки Дальнего Востока реализуют проекты в рамках механизма квот под инвестиции. В эксплуатацию введено шесть современных рыбоперерабатывающих комплексов - на Камчатке, Курилах, в Приморском крае. С вводом этих объектов в эксплуатацию предприятия уже получили дополнительные объемы для освоения. В текущем году ожидается запуск новых береговых заводов.

Также в 2019 и 2020 гг. компании заложили на верфях ДФО 15 судов для промысла крабов - хорошее начало для развития рыбопромыслового судостроения в регионе, заявил вице-премьер - полпред президента Юрий Трутнев. Это реализация принципа «где ловим - там и строим».

Глава государства Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Среди отраслей, за счет которых будет обеспечиваться ускорение роста экономики, – рыболовство и аквакультура. Правительство уже приступило к разработке нацпрограммы.

Fishnews