Новости
Дальний Восток встречает День рыбака

Дальний Восток встречает День рыбака

К профессиональному празднику рыбаки Дальнего Востоке подошли с ростом уловов и масштабными инвестиционными проектами. Рыбная отрасль включена в число приоритетов развития региона, определенных указом президента.

За 2019 г. российские рыбаки освоили свыше 4,9 млн тонн водных биоресурсов (с учетом промысла в пресноводных водоемах). Из этого объема на долю Дальневосточного бассейна приходится более 69% - вылов превысил 3,4 млн тонн.

Около четверти дальневосточных уловов обеспечивают предприятия Приморского края. За первую половину 2020 г. они добыли более 503 тыс. тонн - на 7% выше уровня прошлого года. Значительные объемы продукции реализуются на внутреннем рынке. Рыбопромышленные компании Дальнего Востока разрабатывают новинки для российского потребителя. Новые возможности здесь открыл промысел сардины-иваси и скумбрии. Предприятия участвуют в социальных программах, обеспечивая жителей региона рыбными товарами по доступным ценам.

«В рыбной отрасли работает по России около 100 тыс. человек, из них около 40 тыс. – на Дальнем Востоке. При этом дальневосточники добывают порядка 70% уловов. Средние заработные платы на рыбопромышленныхпредприятиях существенно выше, чем в среднем по региону. На долю отрасли в ДФО приходится 17 градообразующих предприятий, это означает, что 17 населенных пунктов всецело зависят от них», – отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Рыбаки Дальнего Востока реализуют проекты в рамках механизма квот под инвестиции. В эксплуатацию введено шесть современных рыбоперерабатывающих комплексов - на Камчатке, Курилах, в Приморском крае. С вводом этих объектов в эксплуатацию предприятия уже получили дополнительные объемы для освоения. В текущем году ожидается запуск новых береговых заводов.

Также в 2019 и 2020 гг. компании заложили на верфях ДФО 15 судов для промысла крабов - хорошее начало для развития рыбопромыслового судостроения в регионе, заявил вице-премьер - полпред президента Юрий Трутнев. Это реализация принципа «где ловим - там и строим».

Глава государства Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Среди отраслей, за счет которых будет обеспечиваться ускорение роста экономики, – рыболовство и аквакультура. Правительство уже приступило к разработке нацпрограммы.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультураварпэдальний востоккамчаткакрабправительствосудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Курилы дали простор для новых проектов

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Путина в особом режиме

Генеральный директор Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Отрасли не хватает живого общения

Заведующий сектором оперативного прогнозирования условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ВНИРО, начальник научно-исследовательской станции «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Заведующий профильным сектором лаборатории промысловой океанографии ТИНРО

Дмитрий АНТОНЕНКО

Куда уходит сайра

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Рыбаки несут убытки из-за действий пограничников

Все материалы

Крупным планом

Серый морской еж, добытый на Курилах. Фото ЮКРК

Острый вопрос морского ежа

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.