28 июля 2020 года

Регионы надеются на успешное развитие путины

Как развивается промысел тихоокеанских лососей, представители Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской области и Приморья обсудили на онлайн-конференции Fishnews.

В Камчатском крае вылов тихоокеанских лососей на 27 июля составил более 61 тыс. тонн, сообщил глава регионального минрыбхоза Андрей Здетоветский. Край остается лидером по уловам красной рыбы на Дальнем Востоке. Однако непростая ситуация сложилась на восточном побережье: при научном прогнозе по горбуше в 80 тыс. тонн выловлено около 15 тыс. тонн. Промысел здесь завершается, рыбаки уже снимают невода.

Предприятия понесли очень серьезные затраты на подготовку к путине. Особенно если учесть новые условия, продиктованные пандемией коронавируса. Краевые власти, безусловно, озабочены этой ситуацией, подчеркнул Андрей Здетоветский.

С помощью науки предстоит разобраться в причинах, почему фактический вылов оказался гораздо ниже прогнозной величины. По Западной Камчатке подтвердить правильность прогноза помогает предпутинная научная съемка, однако по восточному побережью такого инструмента нет. Глава региона Владимир Солодов поручил подготовить предложения в адрес Росрыболовства и правительства РФ по научным работам. Необходимо сделать все, чтобы в дальнейшем снизить риски для предприятий, подчеркнул руководитель краевого минрыбхоза.

Четный год традиционно являлся для Восточной Камчатки «нерыбным». В последние годы разница по подходам горбуши на западном и восточном побережье сглаживалась, однако, возможно, этот тренд изменился, считает глава ведомства.

Развивается путина на Западной Камчатке, особенно в Западно-Камчатской подзоне. На 27 июля в Западно-Камчатской подзоне выловлено около 15 тыс. тонн горбуши, в Камчатско-Курильской – почти 10 тыс. тонн. Нынешние данные позволяют рассчитывать, что прогноз по западному побережью будет освоен, отметил Андрей Здетоветский.

Данные по добыче лососей в Хабаровском крае вселяют оптимизм, рассказал президент региональной ассоциации предприятий рыбной отрасли Сергей Рябченко. Общий вылов составил порядка 6,5 тыс. тонн.

В Северо-Охотоморской подзоне ситуация развивается даже несколько лучше, чем в аналогичные годы. В общей сложности добыто более 4 тыс. тонн горбуши, кеты, нерки и гольцов.

В Татарском проливе при прогнозе около 1 тыс. тонн горбуши выловлено примерно 760 тонн.

В этом году также осуществлялся промысел летних лососей в бассейне Амура и Амурском лимане. Добыто 1,4 тыс. тонн горбуши, сейчас на нерестилища успешно пропускается летняя кета, рассказал руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Это отвечает принципам, которые закладывались в региональную стратегию организации промысла, считает президент АПРОХК. В ближайшее время ожидается распределение объемов по осенней кете в бассейне Амура и лимане.

В Сахалинской области рыбаки взяли 5,9 тыс. тонн лосося, сообщил президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов. «Пока промысел только в начальной стадии, он развивается, будем надеяться на хорошие подходы», – заявил руководитель АРСО.

Продолжается работа на Северных Курилах – рыба подошла несколько позже обычного. На Восточном Сахалине, напротив, отмечены ранние подходы. 27 июля был один из пиковых дней по промыслу: за сутки по региону выловлено почти 560 тонн, из этого объема основная часть пришлась как раз на Восточно-Сахалинскую подзону.

Идет промысел на северо-восточном побережье Сахалина, работает северо-запад. На юго-западе лов завершился, предприятия взяли всего около 260 тонн горбуши, но это неожиданностью не стало, подчеркнул президент ассоциации. Успешно ловят рыбаки на острове Итуруп: суточные уловы горбуши составляют по 200 тонн.

Внимательно следит за развитием путины Приморский край, ведь через него осуществляется транспортировка основных объемов красной рыбы, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В самом регионе также продолжается лов лосося.

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