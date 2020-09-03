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Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Владимир Солодов: С отраслью связываем особые надежды

Рыбное хозяйство – системообразующее для Камчатки, подчеркивает глава региона Владимир Солодов. Он уверен, что привлеченные в отрасль инвестиции помогут развиваться экономике края в ближайшие годы.

«Мы остаемся ведущим регионом России по добыче и переработке водных биоресурсов, даем до трети общероссийского вылова и более 45% дальневосточного. Рыбное хозяйство вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, в налоговый потенциал края и создает десятки тысяч рабочих мест на Камчатке», - констатировал Владимир Солодов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он напомнил, что в последние годы благодаря решениям правительства РФ, в частности, по инвестквотам, выполнена серьезная модернизация мощностей, значительные средства направлены в развитие переработки водных биоресурсов. По программе инвестиционных квот вылова построены или строятся восемь заводов и семь рыбопромысловых судов. Произошло обновление, которого не было достаточно долгое время, отметил глава региона.

Владимир Солодов обратил внимание, что производства, которые сейчас создаются, ориентированы на глубокую переработку сырья, обеспечение высокой добавленной стоимости, выпуск высокотехнологичной продукции. В качестве примера он привел запуск в Петропавловске-Камчатском завода по производству пищевой добавки Омега-3 из дикой рыбы.

«Проблемы тоже есть, но я уверен, что у рыбной отрасли Камчатки и Дальнего Востока в целом очень большой стратегический потенциал, ведь ценность дикой северной рыбы в современном меняющемся мире будет только расти. Натуральность продуктов важна для потребителей: об этом свидетельствуют их вкусовые предпочтения. Так что у нашей отрасли очень серьезные не только среднесрочные, но и долгосрочные перспективы. Наша задача – обеспечить баланс между объемом добываемых ресурсов и устойчивой моделью функционирования на годы вперед. Мы успешно решаем этот вопрос, и на нем я планирую сосредоточиться в дальнейшем», - рассказал собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Он добавил, что власти региона совместно с рыбопромышленниками разрабатывают новую долгосрочную стратегию развития краевого рыбохозяйственного комплекса. Действие этого документа должно охватить период до 2035 г.

«И конечно, важно, чтобы у наших рыбопромышленников, которые вложили серьезные деньги, создали рабочие места, была уверенность в сохранении квот на добычу и работе на десятилетия вперед», - подчеркнул Владимир Солодов.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительство
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Глава Камчатского края

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С отраслью связываем особые надежды

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