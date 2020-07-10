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Врио губернатора Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Владимир Солодов: Наша главная задача – сохранить лидерские позиции Камчатки в вылове

Глава Камчатского края поздравил рыбаков с профессиональным праздником. Для укрепления позиций отрасли и стимулирования инвестиционной активности в регионе приступили к созданию новой стратегии рыбохозяйственного комплекса, отметил Владимир Солодов.

Рыбная отрасль всегда играла особую роль в развитии Камчатского края. С морем здесь связана судьба каждой семьи, поэтому на Камчатке знают истинную цену непростому рыбацкому труду и всегда гордились людьми, работающими в этой отрасли, подчеркнул глава региона Владимир Солодов в поздравлении ко Дню рыбака.

Традиционно Камчатский край дает самые большие показатели по вылову не только среди регионов Дальнего Востока, но и в общероссийской отраслевой статистике. По итогам 2019 г. отрасль края показала вылов более 1,5 млн тонн, или свыше 31% от общего вылова отечественных рыбаков.

В сезон «А» охотоморской путины предприятия полуострова освоили около 370 тыс. тонн минтая и более 68 тыс. тонн трески, камбалы, сельди, наваги и терпуга. За первый месяц лососевой путины, по состоянию на 6 июля, в водах Камчатского края было добыто 5 тыс. тонн красной рыбы.

На территории Камчатки активно реализуются инвестиционные проекты в рыбной отрасли, в том числе в рамках федеральной программы инвестквот и с использованием дополнительных возможностей ТОР «Камчатка» и свободного порта Владивосток. В 2020 г. пять камчатских предприятий, успешно сдавших свои объекты инвестиций, среди первых в России получили право осваивать инвестквоты.

Всего за период реализации отраслевых программ предприятия рыбохозяйственного комплекса Камчатского края вложили в строительство или модернизацию современных береговых рыбоперерабатывающих заводов, а также в обновление и модернизацию флота более 45 млрд рублей.

Важную роль камчатские рыбопромышленные компании играют в социальной жизни края. Большую активность рыбаки проявляют и в совместной работе с региональными властями по обеспечению безопасной среды для населения в условиях пандемии. С 23 июня стартовал проект «Доступная рыба», направленный на снижение цен на камчатскую рыбопродукцию для местных жителей.

«Заслуги камчатских рыбаков в деле обеспечения продовольственной безопасности страны во все времена были бесспорны и значительны – край неоднократно становился лидером по вылову рыбы не только среди дальневосточных, но и среди всех российских регионов, – заявил руководитель края. – И сегодня наша главная задача – сохранить эти позиции. Именно поэтому мы приступили к созданию новой стратегии рыбохозяйственного комплекса».

По словам Владимира Солодова, в этом документе будут отражены все существующие меры поддержки рыбаков, а также реализация новых инвестиционных проектов. «Уверен, новая стратегия будет способствовать улучшению условий работы рыбаков, позволит и дальше модернизировать рыбопромысловый флот края, строить береговые заводы, создавать рабочие места, и, что самое главное, – обеспечивать население страны высококачественной и экологически чистой рыбной продукцией», – отметил он.

По традиции особые поздравления глава Камчатского края адресовал ветеранам отрасли и рыбакам, находящимся сейчас в рейсе: «Искренне желаю членам всех экипажей слаженной работы, богатых уловов и отличной погоды!».

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