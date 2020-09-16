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Рыбный промысел у берегов Сахалина

Изменения правил рыболовства: что нового для Сахалина?

С 21 сентября вступят в силу изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. В профильном агентстве Сахалинской области рассказали о важнейших поправках для островного региона.

Для маломерного флота поубавилось документов

Маломерным судам больше не нужно подтверждать соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).

Копия или оригинал документа, подтверждающего соответствие судовладельца требованиям МКУБ, а также оригинал или копию свидетельства об управлении безопасностью для судна необходимо предоставлять, только если при добыче используется судно длиной более 12 метров. Такое положение предусмотрено в обновленных правилах.

До этого поправки были внесены в постановление правительства и в приказ Минсельхоза о порядок освидетельствования судов и судовладельцев. Однако пока требование о документах, подтверждающих соответствие МКУБ, для маломерного флота было в правилах, оставался риск, что рыбаки, которые не прошли освидетельствование, столкнутся с претензиями контролеров. Теперь это исключено. Такие же изменения вносятся в правила и для рыбаков других бассейнов.

Новое для промышленников

Установлены ограничения по специализированному промыслу минтая с тихоокеанской стороны Итурупа - в заливе Касатка, где традиционно большое количество молоди. Исключение сделано для промысла с учетом уловов в местах доставки и выгрузки.

Снят запрет на специализированный промысел сельди в заливе Терпения.

На рыболовных участках для промышленного рыболовства в отношении анадромных рыб в сроки их добычи не допускается специализированный промысел других видов водных биоресурсов. Таким образом, исключается возможность конфликта между пользователями участков и теми, кто решил ловить в сроки промысла лососей на этой же акватории другие объекты.

При этом ограничения не распространяются на самих пользователей рыболовных участков.

Теперь в правилах предусмотрена возможность добычи ламинарии способом ручного кошения водолазами.

Любителям добавили возможностей

Большой блок изменений вышел по любительской рыбалке. С прошлого года в Сахалинской области можно ловить в специально отведенных местах горбушу без путевок удебными орудиями лова - с такой инициативой выступил губернатор Валерий Лимаренко.

Однако после изменения федерального законодательства рыболовы столкнулись с проблемой нехватки участков для сетной добычи горбуши.

- К нам стали поступать обращения, что с учетом особенностей прибрежной морской акватории добывать горбушу удебными орудиями возможно не во всех установленных для этих целей местах области, в некоторых необходимы сети. Жители просили помочь в реализации их прав на вылов, - заявил руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

Теперь в правилах предусмотрен список мест, где можно использовать сетные орудия, - это тот же перечень, что установлен для лова трех хвостов горбуши удебными орудиями (приложение 4 к правилам рыболовства). При этом специально оговорены требования к ставным сетям.

Дополнен список мест для лова горбуши - в него включены участки в Смирныховском и Макаровском районах.

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