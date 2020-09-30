30 сентября 2020 года

В ассоциации Приморья прокомментировали «крабовое» постановление

Постановление, позволяющее вернуть в хозяйственный оборот более 8,5 тыс. тонн глубоководных крабов, должно выйти - это принципиальный для рыбаков момент, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Правительство выпустило постановление, которое снижает начальную цену долей квот глубоководных крабов в инвестцелях на аукционах. Объявлены новые торги. Таким образом, власти все-таки рассчитывают продать право на добычу крабов-стригунов ангулятуса и красного с возложением на победителей торгов обязательств по строительству судна. Ранее аукцион по этим объектам трижды признавали несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие.

Однако до сих пор нет постановления, которое бы перевело в квоты добычи в морских водах на 2020 г. более 8,5 тыс. тонн глубоководных крабов. Напомним, что эти объемы были зарезервированы под квоты вылова в инвестиционных целях, а так как их до сих пор никто не купил, для освоения они оказались недоступны.

Постановление по переводу зарезервированных объемов по-прежнему необходимо, подчеркнул на онлайн-конференции Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Выход постановления позволит подтвердить принципиальную позицию рыбаков о том, что нужно было вернуть ресурс в хозяйственный оборот.

Ситуация с квотами вынудила рыбопромышленников снимать флот с промысла, о прекращении работы они информируют руководство Росрыболовства, отметил Георгий Мартынов.

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