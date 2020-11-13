13 ноября 2020 года

Коронавирус не стал преградой для BAADER

Все крупные заводы Дальнего Востока, построенные под инвестквоты, оснащены оборудованием BAADER, рассказал гендиректор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр. Ограничения в логистике из-за пандемии не помешали компании выполнить обязательства перед заказчиками, обеспечив своевременную сдачу объектов.

Пандемия COVID-19 совпала по времени с периодом активной сдачи в эксплуатацию береговых заводов, построенных по программе инвестиционных квот. Львиная доля этих предприятий оснащена технологическим оборудованием широко известной в профессиональной среде немецкой компании «Баадер» (BAADER).

Связанные с пандемией перекрытие границ между государствами и ограничения по перемещениям между российскими регионами поставили инвесторов в сложные условия, ведь сроки сдачи заводов в эксплуатацию жестко определены договорами. Не сдашь вовремя – не получишь квоты на следующий год. А как не опоздать, если для монтажа и наладки рыбоперерабатывающего оборудования необходимо приглашать специалистов издалека?

«Все крупные заводы Дальнего Востока, построенные под инвестквоты, оснащены нашим оборудованием, – рассказал Fishnews генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр. – На Камчатке это заводы компаний «Витязь-Авто» и «Камчаттралфлот» и завод Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина. На Курилах мы оснастили береговые производства «Курильского рыбака» и «Алаида»; в Приморском крае – «Нового мира» и «Русского минтая». Наше оборудование работает на построенных под инвестквоты заводах в Архангельске и Мурманске. И это еще не говоря о перерабатывающих цехах на судах-процессорах».

Дмитрий Котляр подчеркнул, что на всех перечисленных объектах завершен полный цикл работ – шефмонтаж, пусконаладка и инструктаж персонала для дальнейшей эксплуатации оборудования.

Заводы «Русского минтая», «Алаид» и Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина готовились к сдаче в эксплуатацию уже в разгар пандемии. Из-за закрытия границ головная компания в Германии не смогла прислать своих наладчиков. Поэтому все работы выполнили сервисные инженеры «Баадер-Восток-Сервис».

ООО «Баадер-Восток-Сервис»

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