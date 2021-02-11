11 февраля 2021 года

Сахалин готовится к «рыбным дням»

Островной регион примет международную научную конференцию по лососям. Также жителей и гостей области ждут юбилейные соревнования по любительской рыбалке «Сахалинский лед».

«Росрыболовство объявило 2021 год годом лосося, и наша островная область не остается в стороне. 19 февраля в Южно-Сахалинске соберется международная конференция, посвященная тихоокеанским лососям. В этом мероприятии примут участие специалисты из разных стран – прежде всего из России, США, Канады, Японии, Кореи», – рассказал Fishnews руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. – На повестке ряд вопросов: состояние популяций лососей, причины изменения их численности, влияние искусственного воспроизводства на запасы».

Проведут конференцию глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

Планируется, что непосредственно на Сахалине в конференции примут участие порядка 40 специалистов отрасли. Эксперты из других регионов и стран будут участвовать в онлайн-режиме – предполагается до 70 точек подключения, отметил Иван Радченко. По его словам, по видеосвязи лосося хотят обсудить представители Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Московского региона, Магаданской области.

Через день, 21 февраля, на реке Найба состоится традиционный фестиваль «Сахалинский лед». Эти соревнования по подледному лову станут десятыми, юбилейными, напомнил глава агентства. Поэтому помимо традиционной программы, которая предусматривает командные соревнования и рыбацкий биатлон, предусмотрены отдельные состязания среди чемпионов прошлых лет.

«Насколько я знаю, удалось найти всех предыдущих победителей командных соревнований. Они сразятся между собой, и сильнейшие получат денежные призы», – сообщил Иван Радченко.

Руководитель агентства добавил, что Илья Шестаков в рамках поездки проведет рабочую встречу с губернатором Валерием Лимаренко. Планируется обсудить ряд вопросов по развитию рыбохозяйственного комплекса области.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews