Тонкости законотворчества

Очень важно исключить в законопроектах, регулирующих важнейшие для рыбной отрасли вопросы, неоднозначные формулировки, подчеркнули участники конференции Fishnews Online.

Приближается к принятию федеральный закон, предусматривающий распространение в рыбной отрасли электронных торгов. Документ предполагает изменения механизма распределения рыболовных участков (РЛУ). Второе чтение проекта в Думе намечено на 23 марта. К этому рассмотрению парламентарии предложили формулировку по распределению участков для промысла, которая отличается от редакции, прорабатывавшейся отраслевым сообществом и принятой в первом чтении.

В рыбохозяйственных ассоциациях опасаются, что при принятии предложенной формулировки РЛУ будут перераспределены на аукционах. Такой формат не будет учитывать опыт работы предприятий, уже сделанные ими вложения в производства и инфраструктуру на прибрежных территориях.

Необходимо еще раз поднять перед парламентариями вопрос о важности защиты прав и интересов добросовестных пользователей ресурсов при внесении изменений в законодательство, обратили внимание руководители отраслевых объединений на онлайн-конференции Fishnews.

Нет пока ясности с формулировками законопроекта, призванного решить проблему прибрежного рыболовства на Северном бассейне. До второго чтения в Думе документ до сих пор не дошел. Между тем для предприятий тонкости законодательства оборачиваются угрозой штрафов.

На конференции также обсуждались возможности работы на площадке Общественного совета при Росрыболовстве. В новый состав совета вошли практически все члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

В онлайн-конференции участвовали председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и первый вице-президент АРПП Александр Васьков, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

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