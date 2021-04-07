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Рыбное филе и крабы на и морепродукты Seafood Expo Global & Seafood Processing Global в 2019 г. Фото предоставлено ESG

Российская рыба отправится в Барселону

Международная выставка морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global пройдет в Барселоне с 7 по 9 сентября. Российский стенд будет ориентирован преимущественно на переработанную продукцию.

О переносе самой крупной мировой выставки рыбной индустрии Seafood Expo Global & Seafood Processing Global на 7-9 сентября 2021 г. стало известно в ноябре прошлого года. Ведущие отраслевые предприятия России традиционно участвуют в мероприятии в рамках национального стенда, оператором которого выступает компания Expo Solutions Group. Генеральный директор ESG Иван Фетисов провел онлайн-встречу с организаторами выставки – компанией Diversified Communications.

Последний раз Seafood Expo Global & Seafood Processing Global проводилось два года назад в Брюсселе. «За это время и участники, и посетители очень соскучились по встречам вживую. Организаторы регулярно проводили вебинары, но полноценной заменой офлайн-мероприятию они не стали. Компании со всего мира, как и прежде, продолжают проявлять интерес к живому общению и участию в выставке, – рассказали Fishnews в пресс-службе ESG. – В сентябре 2021 года она будет проходить уже на новом месте – в выставочном комплексе Fira Barcelona Gran Via в столице Каталонии – Барселоне».

В этом году национальный стенд России увеличится на 30% и займет рекордные 1072 кв. м. Свое участие уже подтвердили 43 компании. Среди них «Норебо», НБАМР, ФЭСТ, «Сигма Марин Технолоджи», «Антей», Рыболовецкий колхоз имени Ленина, Карельский рыболовный флот, «Мурман СиФуд». Впервые свою продукцию и услуги на этой площадке представят «Дальрефтранс», «Люксол» и «Океанрыбфлот».

Организаторы отмечают, что новой концепцией стенда станет уход от сырьевой направленности и переориентация на переработку. Среди участников много производителей филе, консервов и полуфабрикатов высочайшего качества: «Витязь-Авто» с широким ассортиментом рыбной продукции, «Камшат» с филе окуня и другими товарами из озерной рыбы. Будут также предприятия Астраханской области - экспортеры филе речной рыбы. Рыболовецкий колхоз имени Ленина недавно открыл перерабатывающий завод для экспорта продукции на рынки Европы и США, компания готова представить на выставке первоклассное филе.

Впервые помимо сырья и готовой продукции будут представлены российские орудия лова и другое оборудование. Например, сетевязальная фабрика «Люксол» покажет свои садки для аквакультуры. Компания «Дальрефтранс» – крупнейший оператор рефрижераторных контейнерных перевозок на Дальнем Востоке – расскажет о возможностях по доставке рыбы в Европу. Дополнят экспозицию России крупнейшие крабодобывающие компании – «Антей», «Сигма Марин Технолоджи» и «Русский краб».

«Российские компании готовы ехать в Барселону. Они, как и все, ждут этого события очень давно. Эта отрасль, возможно, больше других зависит от личного общения. Поэтому так важно участвовать в подобных мероприятиях. Да, пандемия повлияла на бизнес, да, она во много замедлила темпы работы, но жизнь на этом не остановилась. Пора привыкнуть к реалиям современности, перестать бояться и продолжать развивать свой бизнес. Нам всем было непросто пережить пандемию, но мы справились, и теперь готовы с новыми силами рваться в бой. В наших интересах достойно представить Россию, привлечь новых покупателей и клиентов, найти новые рынки сбыта для отечественных компаний» – подчеркнул Иван Фетисов.

В 2019 г. в Seafood Expo Global & Seafood Processing Global приняли участие около 2 тыс. компаний из 89 стран. 74 государства выступили с национальными стендами. Общая площадь экспозиции превысила 40 тыс. кв. м. Мероприятие посетили 29,2 тыс. человек из 155 стран.

Информационный партнер Expo Solutions Group – медиахолдинг Fishnews.

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