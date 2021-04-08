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Добыча лосося на сахалинских участках. Фото Анатолия Макоедова

ВАРПЭ и ассоциации Дальнего Востока выработали позицию по участкам

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев и руководители отраслевых объединений Дальнего Востока обсудили ситуацию с законопроектом об электронных аукционах в отрасли. Участники встречи согласовали консолидированную позицию по документу.

В совещании участвовали президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, председатель Ассоциации добытчиков лосося Камчатки Владимир Галицын и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

На встрече, проходившей в режиме видеоконференции, Герман Зверев рассказал о результатах состоявшегося накануне совещания по законопроекту с участием главы профильного комитета Госдумы Владимира Кашина, председателя профильного комитета Совета Федерации Алексея Майорова, первого зампреда Совета Федерации Андрея Яцкина, сенаторов Валерия Пономарева и Бориса Невзорова, статс-секретаря – замминистра сельского хозяйства Ивана Лебедева, заместителя руководителя Росрыболовства Михаила Иваника.

«Руководители отраслевых объединений обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с принятием законопроекта об электронных торгах «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (проект № 1070692-7). Напомним, текущая версия документа не содержит правовых норм о преимущественном праве участия в конкурсе для действующих добросовестных пользователей рыболовных участков», - рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

На совещании был представлен проект изменений в постановление правительства РФ от 14 апреля 2008 г. № 264, регламентирующее проведение конкурсов по распределению рыболовных участков. Этот документ подготовлен для рассмотрения поправок в закон о рыболовстве в третьем чтении. «Недостаточно системный подход», - охарактеризовал проект постановления президент ВАРПЭ.

Герман Зверев предложил руководителям дальневосточных ассоциаций совместно выработать единую позицию отраслевых объединений по принятию законопроекта, учитывая, что подзаконный акт не устанавливает порядок проведения конкурсов на рыболовные участки. Он также напомнил, что текущая версия законопроекта не была согласована правительством РФ.

Участники совещания сошлись во мнении, что принятие законопроекта в версии, предложенной к третьему чтению, сохраняет правовые риски для пользователей 7 654 рыболовных участков, где добывается до 750 тыс. тонн водных биоресурсов - 15% от годового общероссийского вылова. Объединения решили направить обращения по поводу негативных последствий для отрасли, если законопроект будет принят в предложенной после второго чтения редакции.

Напомним, 23 марта ВАРПЭ обратилась к руководству Госдумы и Совфеда с просьбой дополнительно обсудить законопроект об электронных торгах с участием делового сообщества и региональных властей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила устранить основания для разночтений и снять вопросы, возникающие у специалистов.

Участники совещания поддержали предложения президента ВАРПЭ и высказались за совместные действия в защиту стабильности в отрасли, отметили в пресс-службе.

Госдума отложила рассмотрение проекта закона в третьем чтении на 13 апреля. При этом была отмечена важность проработки изменений с отраслевым сообществом.

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Fishnews

  • Добыча лосося на сахалинских участках. Фото Анатолия Макоедова
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ и руководители отраслевых объединений Дальнего Востока обсудили ситуацию с законопроектом об электронных аукционах. Фото пресс-службы ассоциации
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ и руководители отраслевых объединений Дальнего Востока обсудили ситуацию с законопроектом об электронных аукционах. Фото пресс-службы ассоциации
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