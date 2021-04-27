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Перспективы изменений по инвестквотам и лососевым участкам обсудили на конференции Fishnews Online

Новый этап инвестиционных квот - в ожидании деталей

Руководство Росрыболовства дало на коллегии ведомства посылы по использованию программы инвестиционных квот и предоставлению участков для промысла лососей. Перспективы изменений обсудили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков на расширенной коллегии ведомства вновь анонсировал второй этап программы инвестиционных квот. Также руководитель агентства заявил о планах изучить, как работают заводы пользователей участков, предоставленных для промысла анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи).

На такие перспективы обращают большое внимание в отрасли, ведь от принимаемых решений напрямую будет зависеть право предприятий на добычу. Пока обсуждение, какие объекты строить в рамках второй волны инвестиционных квот, на каких условиях, только открывается, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews Online.

«Что касается будущего инвестиционных квот, надо детально посмотреть, какие будут предложения», - прокомментировал итоги коллегии президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

О необходимости изучения конкретных параметров программы заявил и руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко. Он также обратил внимание на вопросы сохранения малого и среднего бизнеса при изменениях в системе распределения квот.

Руководители АРПП и АПРОХК также рассказали, что направили в Минвостокразвития отрицательные позиции по поводу выделения инвестквот под строительство рефрижераторных контейнеров.

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов предложил исключить Северный бассейн из второго этапа инвестквот, так как мощностей, исходя из имеющейся сырьевой базы, в этих регионах и так с избытком. Объемы, необходимые для уже предусмотренных программой мощностей, больше национальной квоты по треске и пикше, отметил он.

Уже начались обсуждения: на чем сделать акцент при выделении квот - на береговых заводах или строительстве флота.

«Если уж выделять инвестиционные квоты, то это должно быть, по нашему мнению, развитие береговой переработки», - выразил точку зрения президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Из десятков заложенных судов сдано пока только пять, строительство идет с задержкой, поэтому с новым распределением квот под флот не нужно торопиться, а создание заводов решает социальные задачи, полагает он. В любом случае дискуссия стартовала и очень важно, чтобы она была открытой, подчеркнул руководитель АРСО.

Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций выразили готовность участвовать в обсуждении важных для отрасли вопросов.

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