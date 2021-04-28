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Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций и гендиректор Expo Solutions Group Иван Фетисов обсудили подготовку к Seafood Expo Russia

Форум и выставка в Питере учтут ключевые вопросы отрасли

Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций и гендиректор Expo Solutions Group Иван Фетисов обсудили подготовку к Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

До главных отраслевых мероприятий осталось меньше трех месяцев. IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia 2021 пройдут в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июля. Место проведения - КВЦ «Экспофорум».

Сейчас продолжается формирование деловой программы, рассказал Иван Фетисов на онлайн-конференции Fishnews. Главная задача - чтобы форум и выставка были интересными и полезными для участников, представляющих разные сферы рыбохозяйственного комплекса.

Планируется обсудить вопросы работы на внешних направлениях и внутреннем рынке.

Руководители ассоциаций обратили внимание, что на форуме, в частности, можно было бы рассмотреть принципы второго этапа инвестиционных квот - сейчас уже началось обсуждение, на каких условиях предоставлять объемы для промысла.

В онлайн-конференции приняли участие президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

«Форум и выставка в Санкт-Петербурге - очень серьезная площадка, особенно сейчас, когда график традиционных мероприятий обрезала пандемия. Это хорошая возможность для встречи профессионалов», - отметил Эдуард Климов, предложив руководителям ассоциаций активно участвовать в питерской программе.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока объединяет более 200 рыбохозяйственных предприятий в ключевых рыбацких регионах ДФО.

Организатор форума и выставки - Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий - Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews - генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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