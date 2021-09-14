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Предложения по второй волне инвестквот обсудили на онлайн-конференции Fishnews

Новая программа инвестквот требует учесть комплекс факторов

Регулятор пообещал обсудить параметры будущей программы инвестиционных квот с бизнесом. Здесь пока очень много вопросов: и по учету социальной роли предприятий, и по интересам инвесторов первой волны, и других, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко сообщил, что направил руководству Росрыболовства обращение по проблематике сохранения градо- и поселкообразующих предприятий при новом распределении инвестиционных квот.

В регионе сегодня семь пользователей входят в федеральный список градо- и поселкообразующих. Четыре из них располагают квотами на вылов минтая и сельди (эти объекты рассматривают в качестве ключевых по инвестквотам). Если предприятия лишатся объемов во вторую волну, встанет вопрос об их дальнейшей работе в принципе, при этом они обеспечивают занятость населения, решают социальные проблемы.

В связи с этим президент ассоциации попросил, чтобы продолжение программы квот под инвестиции не отразилось на объемах для освоения градо- и поселкообразующих предприятий.

Сергей Рябченко отметил, что его обращение поддерживают правительство и парламент края, Росрыбколхозсоюз.

Руководители других ассоциаций, в свою очередь, обратили внимание, что градо- и поселкообразующие предприятия различаются по своим параметрам: это не только малый и средний бизнес, но и крупные компании.

Участники онлайн -конференции подняли и вопрос о том, как новое распределение отразится на компаниях, уже реализующих проекты по развитию в рамках первого этапа инвестквот. Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын напомнил, что эту проблему уже поднимал губернатор края Владимир Солодов.

Принципы выделения квот — сложный вопрос, при его решении необходимо учесть комплекс факторов, отметили главы отраслевых объединений. При этом нужно понимать, что любые изменения здесь отражаются на действующих предприятий — с их коллективами, инфраструктурой, инвестиционными проектами.

По мнению председателя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Севера Валентина Балашова, для отрасли опасен аукционный формат проведения второй волны инвестквот на вылов минтая и сельди.

На конференции был затронут вопрос по научному обеспечению отрасли. Президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов предложил подумать над тем, чтобы при распределении квот по определенным промысловым объектам учитывались научные программы компаний.

Параметры продолжения программы инвестиционных квот и новых перераспределений по ценным морепродуктам еще публично не озвучивались. Росрыболовство пообещало, что обязательно обсудит инициативы с бизнесом. Руководители ассоциаций подчеркнули, что готовы активно включиться в этот процесс.

В скайп-конференции участвовали председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

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