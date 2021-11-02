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Выполнение поручений правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса обсудили на конференции Fishnews

От бирж до полетов икры: ассоциации обсудили итоги правкомиссии

Правкомиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса дала целый ряд важных поручений — по отраслевой науке, сохранению водных биоресурсов и борьбе с браконьерством. Выполнение этих задач руководители отраслевых ассоциаций обсудили на конференции Fishnews.

Без науки — никуда

Изменение схемы финансирования рыбохозяйственной науки стало одной из наиболее резонансных тем сентября. От успешности научного обеспечения напрямую зависит работа добывающих предприятий: именно ученые дают ориентиры, где и какие объемы водных биоресурсов можно освоить рыбакам.

По итогам заседания правкомиссии, состоявшегося 24 сентября, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам при подготовке бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. проработать вопрос финансирования строительства НИСов для рыбохозяйственного комплекса. Процесс обновления научно-исследовательского флота уже начался. Осенью планируется закладка двух судов. Названия выбраны: одно НИС будет названо в честь профессора Моисеева, другое — в честь профессора Елизарова, рассказал на конференции Fishnews Online советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров.

В то же время беспокойство в отраслевом сообществе по-прежнему вызывает перспектива работы рыбохозяйственных НИСов под управлением единого оператора научно-исследовательского флота Минобрнауки (ЕНО). Непонятно, как при такой централизации можно будет обеспечить решение задач, стоящих перед отраслью, — отраслевые объединения и Росрыболовство уже высказывалось по этому поводу в прошлом году.

По итогам заседания комиссии отмечено, что нужно обсудить вопрос ЕНО и финансирования рыбохозяйственных исследований с участием ведомств и профессиональных ассоциаций и союзов на совещании в правительстве. Очень важно, чтобы проблематика отраслевой науки рассматривалась с привлечением профсообщества, подчеркнули участники конференции.

Заслон браконьерской рыбе

Правкомиссия указала и на то, что нужно вновь обратиться к теме незаконного оборота продукции из водных биоресурсов. В протоколе отмечен «затянувшийся характер» исполнения поручения по борьбе с каналами перевозки браконьерской икры. По-прежнему для этих целей используется доставка в личном авиабагаже. Предлагались меры, позволяющие перекрыть лазейки для такой транспортировки в промышленных масштабах, — через требование перевозить икру, начиная с определенных объемов, только с подтверждением легальности ее происхождения.

Решение этого вопроса ведомства не должны перебрасывать между собой, ведь речь идет о сохранении биоресурсов, качестве и безопасности продукции для потребителя, вновь отметили руководители ассоциаций.

При этом ни в коем случае не предлагается запретить гражданам перевозить продукцию — это борьба именно с браконьерством и незаконным оборотом, подчеркнул председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Остро стоит проблема наказания за оборот незаконно добытых водных биоресурсов, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В ноябре он планирует выступить с предложениями в этой сфере на рабочей группе при Генпрокуратуре.

«Рыбные биржи» — важны детали

Продолжают обсуждаться и механизмы продажи продукции из водных биоресурсов через организованные торги. В протокол по итогам заседания правкомиссии вошел целый ряд поручений по этому вопросу. Минсельхозу поставлена задача дополнительно проработать требования к площадкам для торгов. Также должен быть проработан перечень продукции для таких продаж.

Важно различать биржевые торги и аукционы, обратили внимание участники конференции Fishnews. Путанице между этими понятиями уже больше 15 лет, напомнил Лев Бочаров.

Есть представление, как продавать живые морепродукты на аукционных площадках, но по биржам такого понимания не просматривается, прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Для принятия решения о продаже через организованные торги рыбакам все-таки нужны готовые концепции и ясные предложения, считает председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Аквакультура просит кормов

Комиссия запланировала обсудить развитие производства продукции аквакультуры, кормов и ветпрепаратов в России. Между тем рыбоводные предприятия Сахалинской области (а в регионе самое большое количество заводов по воспроизводству лосося) столкнулись с запретом на поставки кормов из-за рубежа — в связи с требованиями Россельхознадзора, рассказал Максим Козлов.

Заместить объемы отечественной продукцией, по крайней мере сейчас, невозможно, лососеводы пока не понимают, как продолжать работу. «Это серьезная проблема», — подчеркнул руководитель АРСО.

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