Год одинокого траулера

В Совете Федерации подвели скромные итоги очередного года реализации программы квот под инвестиции: судостроители сумели передать заказчикам только один траулер, хотя еще полгода назад в прогнозах фигурировало от четырех до 13 судов.

Прогнозы со знаком минус

Результаты судостроительной программы в рыбной отрасли в 2021 году, мягко говоря, разочаровали даже по сравнению с форс-мажорным 2020-м — тогда верфи все-таки сдали три судна с прикрепленными к ним инвестквотами. Еще в январе планы были амбициозными — 14 судов, но потом эта цифра начала стремительно уменьшаться, и уже в мае Минпромторг прогнозировал шесть судов при оптимистичном сценарии и четыре — при пессимистичном. Реальность оказалась куда скромнее: единственным судном, покинувшим заводской причал, стал траулер Архангельского тралового флота (АТФ) «Норвежское море».

В сумме фильтр заявочных кампаний 2018–2021 годов прошли 64 договора о строительстве судов под инвестквоты. По официальным данным, заказчикам передано шесть судов, еще 37 находятся на разных стадиях постройки, а остальные пока существуют только на бумаге.

Как сообщает корреспондент Fishnews, задержки на верфях, на которые рыбаки жаловались и год, и два назад, никуда не делись. На совещании в Совете Федерации 16 декабря сенаторы отметили, что практически у всех строящихся судов сроки сдачи, предусмотренные контрактами, переносились. «Средний срок переноса колеблется от одного до двух лет. Абсолютным исключением является срок свыше двух лет», — уточнил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Далеко не факт, что судостроителям хватит даже дополнительного времени. По информации Минпромторга, по 18 судам сохраняется риск превышения шестилетнего — предельного — периода, в течение которого необходимо реализовать инвестпроект. У Росрыболовства особую тревогу вызывают шесть контрактов, где любая внештатная ситуация может привести к срыву сроков и расторжению договора о закреплении доли инвестквоты. «Есть задержки, и задержки будут расти. Большинство контрактов, которые сегодня уже продлены, будут продлеваться еще раз», — далек от оптимизма исполнительный директор АТФ Сергей Несветов. По его мнению, суда в итоге будут построены, но совсем не в те сроки, на которые рассчитывает Минпромторг.

По «Норвежскому морю» отставание от первоначального графика строительства составило более полутора лет, по головному судну серии «Баренцево море» — немногим меньше. Дополнительные затраты архангельской компании уже измеряются сотнями миллионов рублей, а на заводе в Выборге схожими темпами достраиваются еще два траулера.

Неудивительно, что и министерство, и ОСК активно выступают за увеличение сроков строительства до семи-восьми лет, прежде всего для серийных контрактов. А если серия превышает 10 судов или речь идет об «особо сложных судах единичной постройки», то предлагается разрешить Росрыболовству по согласованию с Минпромторгом принимать индивидуальные решения по продлению сроков реализации проекта.

«С пониманием относимся к желанию снять риски потери инвестквот в том случае, когда задержки выходят за установленные сроки не по вине рыбаков, — прокомментировал инициативу президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев. — Но все-таки не хотелось бы, чтобы такое предложение и возможное решение по нему носили характер своего рода индульгенции для верфей. Предлагаю, чтобы эта работа велась по единичным случаям и в исключительных обстоятельствах».

Верфи сулят новострой и просят денег

Если верить прогнозам, 2022 г. заметно улучшит ситуацию с обновлением рыбопромыслового флота. По информации Минпромторга, в высокой степени готовности — не менее 90% — находится шесть судов, под которые уже зарезервировали квоты.

«Мы надеялись, что в этом году успеем сдать головной БМРТ для Русской рыбопромышленной компании (РРПК), который строится на Адмиралтейских верфях, но его задержали. Думаю, что в первом квартале следующего года мы его сдадим. На головном траулере «Капитан Соколов», строящемся на Северной верфи, ведутся швартовные испытания. Как и на ярусолове-процессоре «Гандвик-1», — рассказал директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис Кабаков.

В министерстве ожидают, что в течение 2022 года в эксплуатацию будет введено семь рыболовных судов и еще 12 — в 2023 году. С такой раскладкой осторожно соглашаются и заводы.

«Мы находимся на завершающем этапе строительства трех головных судов, включая большой морозильный траулер проекта 170701 для компании «Норебо», — сообщил гендиректор Северной верфи Игорь Орлов. — На двух из них начаты швартовные испытания. Срок завершения работ по ним и сдача заказчику находятся в пределах первого полугодия следующего года».

«Верфь нам обещает в пределах первого квартала 2022 года судно передать. Соответственно второе судно — в пределах второго квартала», — очертил перспективы заместитель гендиректора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов. Руководитель Адмиралтейских верфей Александр Бузаков подтвердил, что головной траулер проекта СТ-192 с технологической готовностью 99,3% уже проходит заводские ходовые испытания в море. Строительство серийных судов, начиная с четвертого, пошло гораздо быстрее, но заводам приобретение новых компетенций обошлось недешево.

«На освоении этой высокотехнологичной продукции мы понесли незапланированные расходы. Что касается Адмиралтейских верфей, совокупный расход на этой серии составил 9 млрд рублей. Дальше этот убыток мы сведем к нулю, но сегодня это проблема, и ее надо решать», — пожаловался гендиректор предприятия.

Покрыть эти затраты, по его мнению, можно только через докапитализацию верфи. За такой вариант высказались представители Минпромторга, Росрыболовства и ОСК, а первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин пообещал поддержать просьбу корабелов.

«Убыточность первых траулеров серии отражает общую неготовность верфей к началу строительства насыщенных высокотехнологичным оборудованием рыболовецких судов в установленные программой сроки», — признал Александр Бузаков. Но вопрос: нельзя ли было избежать такой спешки, сильно усложнившей жизнь рыбакам и судостроителям, на совещании так и не прозвучал.

Зато сомнения по поводу необходимости срочно переходить ко второму этапу инвестквот высказал Сергей Несветов. «Я абсолютно не поддерживаю тезис, что программу инвестиционных квот следует признать успешной, потому что ее влияние на рыбную отрасль оценивать очень рано, — подчеркнул исполнительный директор АТФ. — Бизнес, в большинстве своем, говорит, что не стоит торопиться и тиражировать программу, проблемы, которые еще не проанализированы, не систематизированы, и непонятно, как их решать. Но вместо системного анализа мы получаем законопроект, где написано, что еще 20% — на инвестквоты, а оставшихся крабов надо продать. На мой взгляд, этого законопроекта вообще не должно быть, пока мы не разберемся с результатами первого этапа».

Берегу нужны заводы

На фоне бесконечных проблем и задержек у судостроителей сектор инвестквот, выделенных под рыбоперерабатывающие комплексы, выглядит практически благополучно. «На сегодняшний день введен в строй 21 завод из 24, которые уже переработали свыше 300 тыс. тонн рыбы. Основные объекты — минтай, сельдь, треска, сардина-иваси», — рассказал советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Дмитрий Гинзбург.

Общий объем инвестиций по контрактам под инвестквоты замглавы Росрыболовства Хасан Лихов оценил примерно в 230 млрд рублей, из которых более 200 млрд рублей вложено в строительство флота. Однако именно береговая часть в значительной степени позволила ведомству рапортовать о выполнении примерно 22% первого этапа инвестквот. И потенциал прибрежных территорий далеко не исчерпан.

«Наши расчеты показывают, что на сегодняшний день Дальний Восток нуждается в семи-девяти крупных рыбоперерабатывающих заводах с возможностью переработки до 1000 тонн в сутки и создании собственных холодильных мощностей, что позволит суммарно хранить на холодильниках порядка 100 тыс. тонн продукции единовременно», — отметил Дмитрий Гинзбург.

С прицелом на второй этап ВАРПЭ поддерживает выделение инвестквот на строительство береговых заводов с 1 января 2023 года. Но продолжать судостроительную программу в ассоциации считают целесообразным не ранее 1 января 2026 года — к тому времени верфи, скорее всего, справятся с заказами первой волны, а возможные инвестквоты на вылов краба рекомендуют и вовсе отложить как минимум до 2035 года, чтобы защитить победителей первых крабовых аукционов.

Коррективы крупнейшее отраслевое объединение работодателей предлагает внести и в нормативную базу по первому этапу. «На сегодняшний день получатель квот обязан переработать 70% на своем предприятии в рамках инвестпроекта. Вместе с тем такая возможность не допускается для группы лиц. Соответственно, мы направили предложение расширить возможности загрузки заводов за счет компаний, входящих в одну группу лиц с инвестором», — представитель ВАРПЭ вернулся к теме, обсуждавшейся в СФ два месяца назад на заседании рабочей группы.

Поддержать инвесторов можно и финансово, считают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. Алексей Осинцев напомнил о субсидировании Минпромторгом части процентов по кредитам и лизинговых платежей при приобретении судов и поинтересовался, почему бы не применять этот механизм и в случаях, когда заказчик судна и заемщик целевого кредита — это разные юридические лица.

«Фактически, по всем новостроям у нас сложилась ситуация, когда заемщиком выступают холдинговые структуры, а заказчиком по каждому судну является отдельная проектная компания», — привел пример президент АСРФ. С той же целью он предложил убрать из закона о рыболовстве ограничения, препятствующие использованию лизингового механизма для проектов в рамках инвестквот.

Подводя итоги дискуссии, Сергей Митин пообещал, что вопросы, поднятые участниками совещания, будут отражены в протоколе, а Совет Федерации и в следующем году продолжит активно заниматься темой инвестиционных квот. «По-видимому, в январе нам вместе с Росрыболовством и Минсельхозом нужно хотя бы первоначальные итоги первого этапа подвести, поэтому будьте готовы, — обратился сенатор к представителям органов власти. — О том же мы сегодня переговорим со Счетной палатой, чтобы они были готовы нам помочь в этом».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Анна ЛИМ, Fishnews