Правительство рассказало о курсе в условиях санкций

Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций теперь будет работать в режиме оперативного штаба. Его возглавил премьер Михаил Мишустин. Среди первоочередных решений он назвал поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, снятие административных барьеров.

Правительство утвердило состав комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. Теперь правкомиссия будет работать в режиме оперативного штаба.

Комиссию возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Его заместителями стали первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Андрей Белоусов будет курировать макроэкономику и меры на федеральном уровне, столичный градоначальник — координацию оперативных решений на региональном уровне.

Первоочередной задачей Михаил Мишустин назвал стабилизацию рынков. На это, по словам премьера, направлен указ президента о мерах по валютному регулированию и фондовому рынку.

Как сообщает корреспондент Fishnews, шаги, перечисленные Михаилом Мишустиным, аналогичны тем, что озвучивались в прошлые годы. Так, правительство обещает меры по поддержке системообразующих предприятий (точечного и общего характера). Заявлена и поддержка малого и среднего предпринимательства — через субсидирование и фондирование банков, госзакупки.

Еще одним направлением федеральные власти называют послабления в регулировании. «Нам нужно создать предпринимателям максимально благоприятные условия. Убрать лишние административные барьеры, чем мы занимаемся на протяжении последнего времени. И сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов», — заявил Михаил Мишустин. Он напомнил, что Минфин готовит амнистию капиталов.

Основным курсом, по словам премьера, должно стать импортозамещение — с поддержкой предприятий, работающих в этой сфере.

Иностранный бизнес, по словам Михаила Мишустина, по-прежнему рассматривается как потенциальный партнер. И чтобы решения им не принимались «под политическим давлением», подготовлено решение об ограничениях на выход из российских активов, добавил премьер.

Кто еще вошел в состав правкомиссии

В составе комиссии также вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, помощник президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, в состав комиссии включены первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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