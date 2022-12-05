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Во Владивостоке представители рыбной промышленности встретились с депутатом Госдумы Розой ЧЕМЕРИС

Отраслевым ассоциациям пообещали поддержку в Госдуме

Рыбная промышленность с ее спецификой особенно нуждается в бережном регулировании, отметили представители отрасли на встрече с депутатом Госдумы Розой Чемерис. Парламентарий подчеркнула, что готова вместе с профессиональным сообществом добиваться изменений законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов.

Руководители рыбохозяйственных ассоциаций продолжают работу с депутатским корпусом по проблематике изменений федерального закона о рыболовстве. Во Владивостоке представители рыбной промышленности встретились с депутатом Госдумы Розой Чемерис. Во встрече участвовали президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, руководители рыбопромышленных компаний, сообщает корреспондент Fishnews.

Представители профсообщества рассказали об угрозах, которые они видят в принятии закона о втором этапе инвестквот и аукционов: монополизация и сокращение конкуренции в отрасли, удар по обновлению флота и другим инвестиционным проектам вне рамок программы, высокая кредитная нагрузка.

Работы рыбодобывающих предприятий зависит от состояния ресурсной базы, здесь очень многое завязано на трудно прогнозируемых природных факторах. Поэтому для рыбной отрасли как, пожалуй, никакой другой столь важно стабильное администрирование, подчеркнули участники встречи.

Представители отраслевого сообщества напомнили и о печальном опыте начала 2000-х гг.: тогда квотные аукционы привели к закредитованности предприятий и разгулу браконьерства. Возвращение к аукционному формату предоставления прав на вылов может привести к новым рискам.

Руководители ассоциаций вновь призвали сначала дождаться результатов первого этапа программы строительства флота под квоты и только потом, возможно, переходить ко второму. «Я абсолютно вас понимаю, поддерживаю», — прокомментировала Роза Чемерис.

Президент АРПП Георгий Мартынов рассказал о деятельности Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока: объединение добивается пересмотра законопроекта о перераспределении квот на вылов.

Роза Чемерис входит в согласительную комиссию, созданную в Госдуме для проработки законопроекта о втором этапе ко второму чтению.

При выработке регулирования очень важно слышать отраслевые объединения, предприятия, подчеркнула депутат. Парламентарий заверила, что активно занимается и продолжит заниматься проблематикой проекта изменений закона о рыболовстве, ведь от принятых решений зависит социально-экономическое положение целого ряда регионов. Партия «Новые люди», которую представляет депутат, готовит поправки к законопроекту — планируется обсудить их в ходе ближайшей встречи фракции с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

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  • Во Владивостоке представители рыбной промышленности встретились с депутатом Госдумы Розой ЧЕМЕРИС
  • Депутат Госдумы Роза ЧЕМЕРИС
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