Госдума примет решение по срокам рассмотрения законопроекта о втором этапе

На пленарном заседании 14 декабря Госдума может рассмотреть вопрос об обсуждении законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов 20 декабря. Такую возможную дату для второго чтения уже называл председатель профильного комитета ГД Владимир Кашин.

В календаре рассмотрения вопросов Госдумы на месяц второе чтение проекта изменений закона о рыболовстве стояло на 14 декабря. Однако в проекте повестки на эту дату указано, что рассмотрение предлагается перенести на 20 декабря. По этому законопроекту должен выступить председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, сообщает корреспондент Fishnews.

На совещании по подготовке проекта закона ко второму чтению глава комитета представил целый ряд поправок к редакции, принятой в первом чтении. Речь идет об исключении аукционов по квотам добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях, переносе сроков второго этапа квот под инвестиции в части флота и т.д. В Законодательном собрании Камчатского края уже отметили, что предложенные изменения учитывают не все важные для пользователей водных биоресурсов моменты.

На совещании Владимир Кашин отмечал, что законопроект может быть принят сразу в двух чтениях — втором и третьем. На 12 декабря запланировано второе заседание согласительной комиссии по законопроекту — обсуждения планирует провести вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

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