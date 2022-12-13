Новости
На собрании члены Рыбного союза подвели предварительные итоги деятельности отраслевого объединения в 2022 г. Фото пресс-службы отраслевого объединения

Рыбопереработчики утвердили приоритеты на ближайший год

Рыбной союз определил приоритетные направления работы на 2023 г. В их числе — окончательное решение вопроса с мышьяком, включение рыбопереработки в программы господдержки и продвижение рыбной продукции на внутреннем рынке.

На собрании 9 декабря члены Рыбного союза подвели предварительные итоги деятельности отраслевого объединения в 2022 г. и приняли отчет аппарата, признав его работу удовлетворительной. Несмотря на изменившиеся условия, основной курс союза остался неизменным — это расширение присутствия на различных площадках и выстраивание конструктивных отношений с другими участниками рынка, отраслевыми ассоциациями и госорганами.

«Мы существенно расширили круг профессиональных коммуникаций в Совете Федерации в Госдуме, в Минсельхозе, в Росрыболовстве, в Россельхознадзоре. Вошли в большое количество комиссий, рабочих групп, комитетов, советов и других органов», — рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, постепенно развиваются контакты и с другими госструктурами — с Минпромторгом, Минфином, Минэкономразвития, ФТС.

«Складываются устойчивые деловые отношения с целым рядом отраслевых бизнес-объединений, научных институтов. Подписан ряд официальных соглашений о взаимодействии. При этом мы плотно взаимодействуем со смежными союзами на площадке межотраслевого экспертного совета и на площадке Общественного совета при Минсельхозе», — добавил руководитель союза.

Он обратил внимание, что качество госрегулирования в кризисной ситуации оставляет желать лучшего — независимо от усилий правительства, огромного количества совещаний и принимаемых в срочном порядке нормативных актов. «Беда в том, что большинство решений на практике мало что меняют в части улучшения бизнес-среды. Нормативная база все так же запутана и несовершенна: регуляторная гильотина отрезает старые нормативные акты, но на их месте тут же появляются новые, порой еще более кривые и сырые», — отметил Александр Панин.

По его словам, к мнению бизнеса, которое высказывается в рамках общественных обсуждений, чиновники зачастую относятся как к формальности, не желая разбираться в сути проблемы: главное — вовремя отчитаться. «Учитывая, что количество вопросов огромно, а уровень погружения в проблематику большинства чиновников невысок и текущие вызовы действительно ставят нетривиальные задачи, на наш взгляд, целесообразно было бы опираться как раз на отраслевые бизнес-сообщества», — указал глава Рыбного союза.

В 2023 г. магистральной задачей для отраслевого объединения останется работа над доступом предприятий рыбопереработки к льготным кредитам по двум направлениям: для сельхозтоваропроизводителей в рамках постановления правительства № 1528 и для системообразующих предприятий. Традиционно много внимания будет уделено потребительскому рынку. Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется запуск ряда проектов, связанных с продвижением рыбной продукции на внутреннем рынке, включая организацию рыбных фестивалей. Кроме того, идет формирование совместной рабочей группы с АКОРТ.

«В дальнейшем мы планируем привлекать к участию в рабочей группе отраслевые организации рыбаков, непосредственно рыбацкие компании и общими усилиями заниматься вопросами популяризации, продвижения, постановки рыбы на полку, вопросами ассортиментной политики», — уточнил Александр Панин.

Он отметил важную роль аналитического центра Рыбного союза, который позволяет повышать экспертность объединения, в том числе в глазах чиновников. Еще одним ключевым направлением по-прежнему является развитие взаимодействия со СМИ и расширение присутствия в других социальных медиа, включая запуск телеграм-канала.

Рыбный союз продолжит заниматься проблемой нормирования мышьяка в рыбе и морепродуктах, где в этом году наконец-то произошел прорыв. По словам Александра Панина, пермский институт Роспотребнадзора уже завершил исследование оценки рисков по мышьяку и сейчас формирует окончательный отчет. Он будет представлен в Минсельхоз, а затем направлен в Минэкономразвития для формирования позиции России в ЕЭК по внесению соответствующих изменений в техрегламент.

Другие важные темы — эксперимент по маркировке в рыбной отрасли, который пока отложен на первый квартал 2023 г., и внедрение системы управления рисками на границе, сроки которого также сдвинуты — на первую половину 2023 г. Союз намерен внимательно следить за дискуссией вокруг вопросов об ответственности за утилизацию отходов, о внесении изменений в закон о торговле и о развитии биржевой торговли рыбой.

К приоритетным задачам руководитель объединения отнес и проблему фальсификации икры с подмесом имитированной продукции. По словам Александра Панина, среди участников Рыбного союза есть предприятия, которые уже давно выпускают имитированную продукцию и занимаются ее популяризацией. Но на рынке присутствуют и недобросовестные производители, которые используют аналогичные технологии для изготовления и реализации фальсификата. «Будем с подобными проявлениями бороться», — пообещал председатель объединения.

Участники собрания также утвердили изменения в составе Рыбного союза — к нему присоединилась компания «Карго-Транс», а из состава союза исключены организации «РОК-1», «Рыбокомбинат Донской» и «Рыбоперерабатывающий комплекс». Итоговое общее годовое собрание Рыбного союза решено провести в конце апреля в Калининграде.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: икракалининградправительствороспотребнадзорросрыболовствороссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА. Фото предоставлено пресс-службой союза

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Рыбацкие предприятия — залог жизни отдаленных поселков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Потребитель переходит в режим экономии

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Настораживают инициативы по рыбной отрасли от структур, не имеющих к ней отношения

Коммерческий директор компании «Владснаб» Ренат СУЛЕЙМАНОВ

Коммерческий директор компании «Владснаб»

Ренат СУЛЕЙМАНОВ

Снабженческие задачи нам ставят рыбаки

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства Вячеслав ЗИЛАНОВ. Фото Кирилла Иодаса, предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

Заслуженный работник рыбного хозяйства

Вячеслав ЗИЛАНОВ

В рыбном хозяйстве России назревает кризис

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

Все материалы

Крупным планом

Спуск на воду «Дмитрия Коноплева»

«Антей» рассказал, как добиться успеха на верфях

Супертраулер «Владимир Бирюков», построенный для камчатской рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» на турецкой судоверфи, ждут на Камчатке. Фото Валентины Боковиковой

«Владимир Бирюков» спешит на родину

Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.