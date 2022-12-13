Рыбопереработчики утвердили приоритеты на ближайший год

Рыбной союз определил приоритетные направления работы на 2023 г. В их числе — окончательное решение вопроса с мышьяком, включение рыбопереработки в программы господдержки и продвижение рыбной продукции на внутреннем рынке.

На собрании 9 декабря члены Рыбного союза подвели предварительные итоги деятельности отраслевого объединения в 2022 г. и приняли отчет аппарата, признав его работу удовлетворительной. Несмотря на изменившиеся условия, основной курс союза остался неизменным — это расширение присутствия на различных площадках и выстраивание конструктивных отношений с другими участниками рынка, отраслевыми ассоциациями и госорганами.

«Мы существенно расширили круг профессиональных коммуникаций в Совете Федерации в Госдуме, в Минсельхозе, в Росрыболовстве, в Россельхознадзоре. Вошли в большое количество комиссий, рабочих групп, комитетов, советов и других органов», — рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, постепенно развиваются контакты и с другими госструктурами — с Минпромторгом, Минфином, Минэкономразвития, ФТС.

«Складываются устойчивые деловые отношения с целым рядом отраслевых бизнес-объединений, научных институтов. Подписан ряд официальных соглашений о взаимодействии. При этом мы плотно взаимодействуем со смежными союзами на площадке межотраслевого экспертного совета и на площадке Общественного совета при Минсельхозе», — добавил руководитель союза.

Он обратил внимание, что качество госрегулирования в кризисной ситуации оставляет желать лучшего — независимо от усилий правительства, огромного количества совещаний и принимаемых в срочном порядке нормативных актов. «Беда в том, что большинство решений на практике мало что меняют в части улучшения бизнес-среды. Нормативная база все так же запутана и несовершенна: регуляторная гильотина отрезает старые нормативные акты, но на их месте тут же появляются новые, порой еще более кривые и сырые», — отметил Александр Панин.

По его словам, к мнению бизнеса, которое высказывается в рамках общественных обсуждений, чиновники зачастую относятся как к формальности, не желая разбираться в сути проблемы: главное — вовремя отчитаться. «Учитывая, что количество вопросов огромно, а уровень погружения в проблематику большинства чиновников невысок и текущие вызовы действительно ставят нетривиальные задачи, на наш взгляд, целесообразно было бы опираться как раз на отраслевые бизнес-сообщества», — указал глава Рыбного союза.

В 2023 г. магистральной задачей для отраслевого объединения останется работа над доступом предприятий рыбопереработки к льготным кредитам по двум направлениям: для сельхозтоваропроизводителей в рамках постановления правительства № 1528 и для системообразующих предприятий. Традиционно много внимания будет уделено потребительскому рынку. Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется запуск ряда проектов, связанных с продвижением рыбной продукции на внутреннем рынке, включая организацию рыбных фестивалей. Кроме того, идет формирование совместной рабочей группы с АКОРТ.

«В дальнейшем мы планируем привлекать к участию в рабочей группе отраслевые организации рыбаков, непосредственно рыбацкие компании и общими усилиями заниматься вопросами популяризации, продвижения, постановки рыбы на полку, вопросами ассортиментной политики», — уточнил Александр Панин.

Он отметил важную роль аналитического центра Рыбного союза, который позволяет повышать экспертность объединения, в том числе в глазах чиновников. Еще одним ключевым направлением по-прежнему является развитие взаимодействия со СМИ и расширение присутствия в других социальных медиа, включая запуск телеграм-канала.

Рыбный союз продолжит заниматься проблемой нормирования мышьяка в рыбе и морепродуктах, где в этом году наконец-то произошел прорыв. По словам Александра Панина, пермский институт Роспотребнадзора уже завершил исследование оценки рисков по мышьяку и сейчас формирует окончательный отчет. Он будет представлен в Минсельхоз, а затем направлен в Минэкономразвития для формирования позиции России в ЕЭК по внесению соответствующих изменений в техрегламент.

Другие важные темы — эксперимент по маркировке в рыбной отрасли, который пока отложен на первый квартал 2023 г., и внедрение системы управления рисками на границе, сроки которого также сдвинуты — на первую половину 2023 г. Союз намерен внимательно следить за дискуссией вокруг вопросов об ответственности за утилизацию отходов, о внесении изменений в закон о торговле и о развитии биржевой торговли рыбой.

К приоритетным задачам руководитель объединения отнес и проблему фальсификации икры с подмесом имитированной продукции. По словам Александра Панина, среди участников Рыбного союза есть предприятия, которые уже давно выпускают имитированную продукцию и занимаются ее популяризацией. Но на рынке присутствуют и недобросовестные производители, которые используют аналогичные технологии для изготовления и реализации фальсификата. «Будем с подобными проявлениями бороться», — пообещал председатель объединения.

Участники собрания также утвердили изменения в составе Рыбного союза — к нему присоединилась компания «Карго-Транс», а из состава союза исключены организации «РОК-1», «Рыбокомбинат Донской» и «Рыбоперерабатывающий комплекс». Итоговое общее годовое собрание Рыбного союза решено провести в конце апреля в Калининграде.

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