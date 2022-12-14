Юридические решения по квотам потребуют внимательного взгляда

На заседании согласительной комиссии по законопроекту о втором этапе инвестквот рассмотрели поправки ко второму чтению. Среди вопросов, которые нуждаются в тщательной проработке, — предельные объемы квот и требования к выпуску продукции на береговых заводах, считают руководители ассоциаций.

На заседании согласительной комиссии, которое провел 12 декабря зампред Госдумы Алексей Гордеев, представители госорганов рассказали о поправках к законопроекту о втором этапе, которые предложены ко второму чтению. По ряду вопросов уже заявлено положительное решение. Например, планируется исключить из сферы проведения аукционов квоты на добычу моллюсков и других морепродуктов. Это очень важно для регионов и компаний, работающих в прибрежном комплексе, прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В то же время появились и новые вопросы. Федеральная антимонопольная служба предложила установить предельный размер долей квот для лица или группы лиц — чтобы исключить злоупотребление доминирующим положением на рынке. Однако эта норма пока, скорее, озадачила, считает руководитель АРПП.

Ведомства пообещали, что конкретные механизмы по такому регулированию будут предусмотрены подзаконной базой. И здесь надо быть очень внимательными: районы промысла, объекты добычи разные, с разной рентабельностью — тут нужна тонкая настройка, уверен президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Вызывает вопрос и формулировка требования об обязательном производстве продукции на береговом заводе, построенном под инвестквоты. Нельзя загонять предприятия в такие рамки, что они по объективным причинам не смогут следовать норме и окажутся под угрозой потери квот, обратил внимание Максим Козлов на конференции Fishnews Online.

Предложенная формулировка по доставке на береговые заводы может толковаться неоднозначно — с ней еще нужно разбираться, и в этом рыбаков поддержала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, заявил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. С тем, что норма нуждается в дополнительной проработке, согласен и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Очень важно, чтобы отраслевое сообщество могло и дальше отслеживать изменения, которые будут готовиться ко второму чтению законопроекта, а также подзаконную базу, подчеркнули руководители ассоциаций.

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