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Российское лососеводство в прошлом году столкнулось с проблемами в части кормов и смолта

Лососеводов притормозили рынок и санкции

По итогам 2022 г. российские аквафермеры снизили объемы реализации атлантического лосося и форели, отметили в Ассоциации «Росрыбхоз». Помимо падения спроса рыбоводы столкнулись с необходимостью поиска альтернативных источников рыбных кормов и смолта.

Предварительные итоги работы предприятий, входящих в Росрыбхоз, в 2022 г. обсуждались 9 февраля на заседании правления ассоциации. По сравнению с предыдущим годом объемы реализации продукции товарной аквакультуры снизились на 4,2%. Рост по этому показателю отмечен в Центральном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, указал первый зампредседателя правления Виктор Зарайский.

Но регионы, которые последние годы стабильно держались в числе лидеров по темпам развития аквакультуры, по разным причинам выглядели заметно слабее прогнозов. Как сообщает корреспондент Fishnews, стремление покупателей к экономии отразилось на спросе на лососевых — у Ассоциации форелеводов Карелии сбыт упал почти на 14%, у мурманского гиганта «Инарктика» (бывшая «Русская аквакультура») — на 8%. Астраханские рыбоводы досрочно завершили сезон из-за ранних морозов, а их липецкие коллеги отсадили значительную часть выращенной рыбы для реализации в 2023 г.

Сектор лососеводства, который после введения санкций столкнулся с прекращением поставок высокоэнергетических кормов из Дании и Финляндии, активно искал альтернативные источники, чему способствовало снижение ввозной таможенной пошлины. В итоге, по данным Россельхознадзора, завоз импортных рыбных кормов в 2022 г. вырос на 30% и составил почти 126 тыс. тонн. Основными поставщиками стали Норвегия (45,5%), Беларусь (16,2%), Франция (9,1%), Турция (7,7%), Германия (6,9%) и Армения (6,1%). Российские комбикормовые заводы тоже стремились занять освободившуюся нишу, но не успели в достаточной мере нарастить объемы производства.

Изменились и маршруты ввоза рыбоводной икры и рыбопосадочного материала. Место США и Франции заняли Испания (27,2%), Дания (26,3%), ЮАР (14%) и Норвегия (11,3%). Отечественные производители тоже внесли свою лепту. Например, сочинский племзавод «Адлер» увеличил реализацию икры и молоди форели — на 7,5% и 38,4% соответственно. Однако мальков атлантического лосося по-прежнему приходится завозить из-за рубежа.

Самой популярной мерой господдержки в 2022 г. у рыбоводных хозяйств оставалось льготное кредитование по ставке до 5% на срок до года. Общая сумма таких кредитов, которые предприятия берут для приобретения кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала, по сравнению с 2021 г. выросла почти в пять раз, превысив 2,1 млрд рублей.

Локальные программы поддержки аквакультуры действуют и в некоторых регионах. Как указал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац, после повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами доходы региональных бюджетов увеличатся, что может стать источником дополнительных субсидий, хотя и не повсеместно.

Члены правления обратили внимания на ряд административных барьеров, с которыми сталкиваются предприятия на местах. В их числе споры о кадастровой оценке стоимости земельных участков, занятых прудами, требования по перерегистрации маломерных судов, необходимость наличия декларации безопасности гидротехнических сооружений. Есть жалобы на усложненную процедуру получения субсидий на проведение мелиоративных работ.

Участники заседания отметили своевременную подготовку регулятором нормативных правовых документов, необходимых для организации для промысла во внутренних водоемах в 2023 г. Евгений Кац также напомнил, что с 1 марта вступают в силу новый порядок выдачи разрешений на добычу и новая форма рыболовного журнала, и рекомендовал рыбакам учитывать эти изменения.

Проекты плановых заданий на 2023 г., предложенных членам ассоциации, предусматривают рост производственных показателей в пределах 2–4%. «С учетом нынешней ситуации любое увеличение производства — это тоже нормальный смелый шаг», — прокомментировал председатель правления ассоциации Василий Глущенко.

Он подчеркнул, что главной задачей в текущем году является сохранение рабочих мест, особенно с учетом того, что Росрыбхоз является общероссийским отраслевым объединением работодателей в сфере аквакультуры (рыбоводства).

На заседании также обсуждалось проведение отчетно-перевыборного общего собрания членов Росрыбхоза и заседания совета ассоциации. Эти мероприятия планируется провести 6 апреля.

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