«Рыбный» совет при ФАС обсудил резонансные темы

Экспертный совет при ФАС рассмотрел непростые для рыбной отрасли темы — новую норму закона о предельных объемах долей квот и вопросы биржевой торговли продукции из водных биоресурсов. При этом антимонопольная служба демонстрирует взвешенные подходы, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Формулировка об установлении максимального объема квот для участников рынка была предусмотрена изменениями федерального закона о рыболовстве, принятыми в декабре. Причем оговорено, что правительство вправе устанавливать такие лимиты, но это не является каким-то жестким требованием. Также на заседании экспертного совета прозвучало, что ФАС пока не определила, о каком проценте может идти речь. В качестве ориентира были названы 50%.

Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков отметил, что необходимости установления ограничений по объемам долей квот в объединении не видят. На Дальнем Востоке и Северном бассейне ни по рыбе, ни по крабам участники отрасли вряд ли достигнут такого показателя, даже с учетом новых крабовых аукционов и второго этапа инвестиционных квот.

Горячий отклик на заседании совета у представителей отрасли вызвали предложения распространить на рыбную продукцию нормативы по продаже на организованных торгах. Руководители рыбохозяйственных объединений пока не усматривают в таком требовании ничего, кроме избыточного административного барьера, который не пойдет на пользу внутреннему рынку. В качестве целей развития биржевой торговли рыбопродукцией названо формирование национальных ценовых индикаторов. Однако ценовую информацию можно получить и иначе, считают в отраслевых объединениях.

Радует, что власти сейчас не рассматривают ограничений по экспорту тихоокеанских лососей: для предприятий очень важно сохранить позиции на внешних рынках, прокомментировал еще один вопрос, заслушанный на заседании экспертного совета, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. На заседании ЭС по этой теме докладывал Минсельхоз.

При этом, как сообщает корреспондент Fishnews, в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока отметили позицию, которую демонстрировали представители ФАС на заседании ЭС. Это спокойный и взвешенный подход, считает Александр Дупляков.

На заседании экспертного совета обсуждались решения, принятие которых непопулярно у рыбаков, — предельные объемы квоты, «рыбная биржа», ограничения экспорта лососевых, обратил внимание президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Но ФАС демонстрировала на совете взвешенную позицию», — добавил он. Руководитель ассоциации напомнил, что представитель отраслевого сообщества также входит в состав Общественного совета при антимонопольной службе: в работе на этой площадке участвует первый вице-президент АРПП Александр Васьков. «Надеюсь, площадки экспертного совета и общественного совета помогут развивать диалог с антимонопольной службой и находить сбалансированные решения», — заявил Георгий Мартынов.

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