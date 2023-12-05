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Предварительные итоги работы Рыбного союза в 2023 г. члены отраслевого объединения подвели на общем собрании в Москве. Фото пресс-службы РС

Рыбный союз дал оценку работе в уходящем году

Продвижение рыбной продукции на внутреннем рынке останется одним из приоритетных направлений для Рыбного союза в 2024 г. Кроме того, объединение продолжит работу над нормативной базой, защитой интересов бизнеса и контактами с ритейлом.

Предварительные итоги работы Рыбного союза в 2023 г. члены отраслевого объединения подвели на общем собрании, которое прошло 1 декабря в Москве. В этом году союзу исполнилось 15 лет — в связи с этим его председатель Александр Панин напомнил об основных вехах на пути к юбилею, которые, среди прочего, включали слияние с конкурирующей ассоциацией, участие в разработке Кодекса добросовестных практик и создании Роскачества, адаптацию предприятий отрасли к системе «Меркурий» и, наконец, принятие в 2021 г. новой стратегии развития союза.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники собрания обсудили ключевые отраслевые события уходящего года и основные изменения в области регулирования рыбной отрасли и рынка. По некоторым направлениям, таким как продвижение рыбопродукции на внутреннем рынке или новые критерии для отнесения рыбоперерабатывающих предприятий к системообразующим, Рыбному союзу удалось добиться ощутимого прогресса, по другим, например, корректировке техрегламента, работа продолжается.

Административная нагрузка в 2023 г. на бизнес увеличилась в связи с решением правительства о внедрении обязательной маркировки лососевой и осетровой икры — это требование для производителей начнет действовать уже с 1 мая 2024 г. Опасения предприятий также вызывают перспективы запуска в обозримой перспективе рыбных бирж и поэтапный рост норм экосбора. По словам Александра Панина, в таких условиях растет роль коммуникаций и аналитики, помогающей аргументировать предложения предпринимательского сообщества по развитию отрасли.

«Все мы находимся в непростых внешнеполитических и экономических условиях. Это существенно влияет на деловую среду внутри страны, на формирование отношений между бизнесом и государством и в конечном счете на каждую отдельно взятую компанию. Для многих предприятий вопрос получения плановой прибыли отходит на второй план, первостепенным становится вопрос элементарного выживания, сохранения людей и предприятий. Но общими усилиями мы способны двигаться вперед в направлении поставленных целей и задач», — отметил руководитель союза.

В числе приоритетных задач на 2024 г. отраслевое объединение видит защиту интересов членов Рыбного союза в отношениях с госорганами, участие в совершенствовании нормативной базы, продолжение работы с торговыми сетями, развитие отраслевого и межотраслевого саморегулирования, а также популяризацию потребления рыбной продукции внутри России.

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Fishnews

  • Предварительные итоги работы Рыбного союза в 2023 г. члены отраслевого объединения подвели на общем собрании в Москве. Фото пресс-службы РС
  • Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН. Фото пресс-службы отраслевого объединения
  • Предварительные итоги работы Рыбного союза в 2023 г. члены отраслевого объединения подвели на общем собрании в Москве. Фото пресс-службы РС
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