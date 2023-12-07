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Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ и представитель фирмы «Посейдон» Галина БОНДАРЕНКО. Фото предоставлено АРСО

Рыбаки Сахалинской области обсудили проблемы и задачи

Увеличение расходов, грядущая обязательная цифровая маркировка икры, нехватка квалифицированных кадров — вопросы, которые волнуют рыбопромышленные предприятия Сахалинской области. Все эти темы были подняты на годовом собрании региональной ассоциации АРСО.

Рост расходной части — среди самых острых вопросов для рыбопромышленников Сахалинской области, как и для их коллег из других регионов. Введение пошлин, повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами, удорожание судового топлива — факторы, которые влияют на работу рыбаков. При этом ситуация на рынках сбыта продукции непростая, рассказала на годовом собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области представитель фирмы «Посейдон» Галина Бондаренко.

Руководитель АРСО Максим Козлов отметил, что для обсуждения волнующих отраслевиков тем можно использовать в том числе площадку Общественного совета при Росрыболовства: сейчас как раз формируется план работы ОС на предстоящий год.

Ассоциация нацелена на то, чтобы помогать предприятиям находить выход из сложных ситуаций, подчеркнул президент объединения. Так, сообщил он, АРСО сейчас ведет работу по судебному обжалованию продажи на аукционе объемов для освоения одного из видов крабов: долю квоты продали в 2023 г., хотя торги по этому объекту были проведены всего несколько лет назад. Удалось защитить интересы добытчиков морского ежа, которые рисковали понести административную ответственность, пока дорабатывалось законодательство.

Для того чтобы обеспечить соблюдение интересов бизнеса, ассоциация работает с самыми разными госорганами. 15 декабря запланирована встреча с представителями пограничного управления, напомнил предприятиям Максим Козлов. Он также добавил, что на федеральном уровне сейчас решается вопрос с работой в темное время суток маломерного флота — это важно для добытчиков лососей.

Президент ассоциации прокомментировал предстоящее обязательное внедрение цифровой маркировки икры. По объективным причинам предприятия Сахалинской области в тестировании системы поучаствовать не успели, считает руководитель АРСО. Никто не понимает, как размещать оборудование на флоте, если все-таки будет требование о маркировке икры в куботейнерах. В связи с новшеством у рыбаков может прибавиться проблем уже в следующую лососевую путину, обеспокоен президент ассоциации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, живую реакцию вызвало выступление Максима Козлова по вопросам подготовки кадров для отрасли. «Потребность в специалистах сегодня очень высока у всех. Мы теряем кадры — нам надо создавать условия для привлечения специалистов», — констатировал руководитель АРСО. Объединение прорабатывает этот вопрос и готово обсуждать предложения с предприятиями.

Также президент ассоциации рассказал о работе по популяризации любительской рыбалки. В следующем году АРСО совместно с правительством Сахалинской области планируют вот уже в 13-й раз провести фестиваль зимнего лова «Сахалинский лед»: соревнования пользуются неизменной популярностью у жителей и гостей региона.

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Fishnews

  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ и представитель фирмы «Посейдон» Галина БОНДАРЕНКО. Фото предоставлено АРСО
  • На годовом собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области рассмотрели актуальные вопросы, которые волнуют рыбную отрасль региона
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