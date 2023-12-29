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В 2024 г. вводятся требования о цифровом маркировании лососевой и осетровой икры в обязательном порядке.

Что меняется в 2024 году?

В следующем году вступает в силу целый ряд законодательных новшеств в рыбной промышленности. Fishnews подготовил традиционный обзор основных изменений.

Рыболовные участки и новые аукционы

Большие изменения ждут пользователей рыболовных участков. С 1 сентября 2024 г. вступит в силу федеральный закон, предусматривающий возможность закрепления РЛУ за действующими пользователями без торгов — конкурсов и аукционов. Соответствующее заявление надо будет подать не менее чем за два месяца до окончания срока действия договора на участок (однако если срок действия договора истекает с 1 сентября до 1 ноября 2024 г., то заявление о заключении нового договора необходимо подать до 1 декабря 2024 г.).

Новые участки, а также те, по которым не был перезаключен договор, предполагается распределять через аукционы, а не через конкурсы, как сейчас. Исключение — участки для традиционного рыболовства КМНС.

За пользователями участков для добычи анадромных видов рыб (а это в том числе и тихоокеанские лососи) в новых договорах будут закрепляться новые обязательства, в том числе по участию в социально-экономическом развитии региона.

Также закон предусматривает переход аукционов по предоставлению прав на вылов в электронный формат.

Сейчас идет формирование подзаконной базы по новому закону.

Экологическая экспертиза

С 1 сентября 2024 г. вступают в силу положения закона, регулирующего вопросы государственной экологической экспертизы. Из объектов ГЭЭ исключены документы и документация, обосновывающие хозяйственную и иную деятельность в области пастбищной аквакультуры — это должно сэкономить время и деньги аквафермеров. Процедура оставлена только для пастбищного выращивания в границах особо охраняемых природных территорий и охранных зон ООПТ.

Предельный срок экспертизы документации в области аквакультуры законодатели ограничили 20 рабочими днями (с возможностью продления по желанию заказчика).

Также конкретизировано, что документация, обосновывающая деятельность в области рыболовства, не является объектом государственной экологической экспертизы. Процедура предусматривается только для проектов общего допустимого улова и изменения ОДУ.

Цифровая маркировка икры

Цифровая маркировка постепенно внедряется в отношении самых разных товаров. Теперь очередь дошла до лососевой и осетровой икры. В 2024 г. вводятся требования о цифровом маркировании такой продукции в обязательном порядке.

Правила маркировки икры средствами идентификации утверждены постановлением правительства от 29 ноября 2023 г. № 2028.

Требование распространяется на икру, относящуюся к кодам единой ТН ВЭД ЕАЭС 1604 31 000 0, 1604 32 001 0, 0302 91 000 0, 0303 91 100 0, 0303 91 900 0, 0305 20 000 0 и кодам ОКПД 10.20.26.111, 10.20.26.11.

Коэффициенты для заводов под инвестквоты

С 1 сентября 2024 г. вступит в силу постановление правительства от 3 ноября 2023 г. № 1853 — документ для регулирования реализации программы инвестквот. Постановлением утверждены правила, согласно которым получатели квот под береговые заводы должны отчитываться о соблюдении требований по производству рыбопродукции, а также правила расчета объема выпуска, в том числе специальные коэффициенты для оценки.

Напомним, что более 20 береговых заводов сдано в эксплуатацию в рамках первого этапа инвестквот, в декабре завершился прием заявок на участие во втором этапе программы.

Порядок получения сертификата для поставок морепродуктов в Южную Корею

С 1 марта 2024 г. вступит в силу приказ Минсельхоза о новых порядках оформления и утверждения сертификатов происхождения для экспорта в Республику Корея крабов, креветок и продукции из них — от 9 июня 2023 г. № 560.

Документ предусматривает возможность получения сертификата в электронной форме в ГИС «Отраслевая система мониторинга...».

Сертификаты происхождения используются для гарантирования легальности поставок.

Налоговое регулирование для морских зверобоев

Продукцию морского зверобойного промысла правительство включило в перечень сельскохозяйственной. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2024 г.

В список вошли невыделанные шкуры, мясо и пищевые субпродукты, жиры и масла из морских млекопитающих, поделочная кость, сырье эндокринно-ферментное непищевое прочее.

Производители такой продукции смогут использовать льготный режим единого сельскохозяйственного налога.

Продолжение крабовых аукционов

В 2024 г. законодательство позволяет продолжить аукционы по распределению крабовых квот в инвестиционных целях. Такие торги проводятся с 2019 г. Приобретатели ресурса принимают на себя обязательства по реализации в России инвестиционных проектов.

Со следующего года могут проводиться аукционы для распределения долей квот второго этапа по камчатскому крабу Баренцева моря.

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