Куда едет рыба: Ассоциация добытчиков минтая проанализировала ж/д перевозки рыбопродукции

За 2023 г. объем перевозок рыбной продукции по железной дороге внутри страны вырос на 33% — практически до 930 тыс. тонн. Выросли отгрузки на внутренний рынок минтая — такие данные приводит в своем обзоре АДМ.

Общий объем перевозок рыбопродукции по железной дороге по всем видам сообщений по итогам 2023 г. превысил 1 млн тонн, что на 13% больше показателя 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Ассоциации добытчиков минтая. Внутренние перевозки при этом выросли на 33% — до 929,1 тыс. тонн, а экспортные снизились на 70% — до 48,5 тыс. тонн.

«Рекордный улов 2023 года сказался на объеме поставок рыбопродукции на внутренний рынок, а вместе с ним вырос и объем перевозок продукции по железной дороге, — отметил президент АДМ Алексей Буглак. — Этот вид транспортировки остается наиболее востребованным в России. Основной объем перевозок рыбы приходится на Дальний Восток: в 2023 году по ДВЖД было отправлено более 951,6 тыс. тонн мороженой рыбопродукции, что на 12% выше уровня 2022 года. Более 75% рыбы с Дальнего Востока ушло в три региона: Московская, Свердловская и Новосибирская области. На Московскую область при этом пришлось 39% отправок».

По оценкам ассоциации, по сравнению с показателями 2022 г. общий объем ж/д доставки рыбопродукции с Дальнего Востока вырос на 12%: внутренние перевозки увеличились на 33% (929,1 тыс. тонн), транзит — на 32% (15,9 тыс. тонн). Объемы доставки по железной дороге импортной продукции выросли на 18% до 17,7 тыс. тонн.

При этом на экспорт по железной дороге в минувшем году ушло на 70% меньше, чем годом ранее — 48,5 тыс. тонн, что связано с восстановлением экспортных отгрузок морским транспортом на китайском направлении.

Проведенный АДМ анализ внутригодовой динамики показал, что максимальный объем отправок пришелся на сентябрь — 86,4 тыс. тонн.

«Сентябрь традиционно является пиковым периодом отправок рыбы с Дальнего Востока, в первую очередь лосося. В 2023 году лососевая путина была рекордной: вылов самого массового вида тихоокеанских лососей — горбуши — достиг 478,5 тыс. тонн. Поставки горбуши ориентированы именно на внутренний рынок, и наибольший объем доставляется в регионы страны именно по железной дороге. Значительная доля грузооборота пришлась и на минтаевую продукцию, отгрузки которой на внутренний рынок в 2023 году также выросли: по итогам года они достигли 193 тыс. тонн, что на 13% больше, чем в 2022-м. При этом в рамках субсидируемой доставки минтая было перевезено около 80 тыс. тонн продукции», — рассказал Алексей Буглак.

Он отметил, что большая часть рыбопродукции перевозится на рефрижераторном подвижном составе (481 тыс. тонн), объем транспортировки в рефконтейнерах немного меньше (411 тыс. тонн). «Тип подвижного состава зависит от направления перевозки и перевозимой продукции. Так, рефрижераторные вагоны больше задействованы при перевозках рыбы в Сибирь и на Урал, рефконтейнеры преимущественно используются для доставки в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург», — прокомментировал глава АДМ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews