Новости
Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Сергей Рябченко: Лососевое направление остается среди непростых, но важных

Прогноз на нынешнюю лососевую путину для Хабаровского края, возможно, самый высокий за последние семь лет — почти 52 тыс. тонн, отмечает глава регионального отраслевого объединения Сергей Рябченко.

В прошлом году в Хабаровском крае поймали около 28 тыс. тонн лососей, в 2022 г. — порядка 33,6 тыс. тонн. Прогноз на нынешний год более оптимистичный. В феврале в регионе прошло совещание по обсуждению проекта стратегии на лососевую путину 2024 г.

«Большие объемы вылова горбуши ожидаются в Северо-Охотоморской подзоне — 20 тыс. тонн. Увеличение идет по подзоне Приморье: здесь в этом году прогнозируется вылов более 4 тыс. тонн горбуши. Это очень отрадно. В прошлом году на юге промыслового района орудия лова выставило только одно предприятие. Прогноз был 200 тонн, а объем добычи составил в три раза больше — 630 тонн. То есть пользователь рискнул и получил отличный результат. В основном, как ожидается, будет работать южная часть подзоны, для севера отводится порядка 20% от прогнозной величины. Наука, насколько я знаю, готова при подходах рыбы выше спрогнозированного увеличивать и возможный вылов по подзоне Приморье», — рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он добавил, что определенные послабления ожидаются в бассейне Амура. Впервые за несколько лет предприятия попробуют открыть промысел летних лососей.

«Специалисты дали прогноз с отсекательным сроком, то есть добываем горбушу, а в прилове — летнюю кету до 15 июля. Мы так уже работали. Когда начнется массовый ход летней кеты, она спокойно проследует на нерестилища: никакая добыча осуществляться не будет. Прогнозируется вылов 3500 тонн горбуши и в прилове 2700 тонн летней кеты. Из этого количества по 16% придется на южные реки Амурского лимана», — сообщил глава АПРОХК.

Он считает правильным, что предполагаются ограничения в Амурском лимане по орудиям лова. На каждое предприятие — а по северной части Амурского лимана их шесть — планируется по одному заездку. По мнению Сергея Рябченко, это справедливо: нужно оценить, каким будет ход рыбы, плотность.

Поднимают район промысла осенней кеты на 48 километров выше реки Амгунь — до села Больше-Михайловское. При этом остается жесткая регламентация промысла, проходные дни: до Амгуни день через день, а выше нее практически четыре-пять дней в неделю нерабочих, обратил внимание собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

Руководитель отраслевого объединения напомнил, что прогноз вылова осенней кеты составлял в прошлые два года по 7 тыс. тонн, при этом фактический вылов в 2023 г. — 4300 тонн.

«Хотелось бы обратить внимание на важность подачи отчетности о результатах промысла, прежде всего от граждан — представителей коренных малочисленных народов Севера. Ведь полная отчетность помогает сделать правильные выводы, а значит, составить точные прогнозы», — подчеркнул Сергей Рябченко.

В 2024 г. ожидается вылов 8630 тонн осенней кеты в бассейне Амура и лимане. «Если мы с таким прогнозом попадем в десятку, это будет неплохо», — прокомментировал президент ассоциации.

Он отметил, что в 2020 г., когда обеспечивалась основа для воспроизводства рыбы на 2024 год, был отмечен наибольший пропуск производителей осенней кеты на нерестилища в бассейне Амура — 4,8 млн рыб — и наибольшая с 2017 г. закладка икры на инкубацию рыбоводными заводами — свыше 80 млн икринок.

«Мы приложили много усилий, чтобы была проанализирована ситуация на Амуре. В прошлом году руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил оценить эффект от ограничений промысла. Уже на осеннем ДВНПС было озвучено, что возможно смягчение ряда ограничений рыболовства. Сегодня это уже отражается в проекте стратегии организации путины. Надеюсь, на весеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета предложенные решения будут закреплены. Думаю, это станет неплохим подспорьем для предприятий, работающих на промысле лососевых видов рыб в Хабаровском крае», — резюмировал глава АПРОХК.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: икраросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Лососевое направление остается среди непростых, но важных

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Вопросов перед отраслью стоит много

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО Сергей КУЛЬБА. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований АзНИИРХ

Сергей КУЛЬБА

«Цифра» спешит на помощь рыбакам и ученым

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.