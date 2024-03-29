Сергей Рябченко: Лососевое направление остается среди непростых, но важных

Прогноз на нынешнюю лососевую путину для Хабаровского края, возможно, самый высокий за последние семь лет — почти 52 тыс. тонн, отмечает глава регионального отраслевого объединения Сергей Рябченко.

В прошлом году в Хабаровском крае поймали около 28 тыс. тонн лососей, в 2022 г. — порядка 33,6 тыс. тонн. Прогноз на нынешний год более оптимистичный. В феврале в регионе прошло совещание по обсуждению проекта стратегии на лососевую путину 2024 г.

«Большие объемы вылова горбуши ожидаются в Северо-Охотоморской подзоне — 20 тыс. тонн. Увеличение идет по подзоне Приморье: здесь в этом году прогнозируется вылов более 4 тыс. тонн горбуши. Это очень отрадно. В прошлом году на юге промыслового района орудия лова выставило только одно предприятие. Прогноз был 200 тонн, а объем добычи составил в три раза больше — 630 тонн. То есть пользователь рискнул и получил отличный результат. В основном, как ожидается, будет работать южная часть подзоны, для севера отводится порядка 20% от прогнозной величины. Наука, насколько я знаю, готова при подходах рыбы выше спрогнозированного увеличивать и возможный вылов по подзоне Приморье», — рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он добавил, что определенные послабления ожидаются в бассейне Амура. Впервые за несколько лет предприятия попробуют открыть промысел летних лососей.

«Специалисты дали прогноз с отсекательным сроком, то есть добываем горбушу, а в прилове — летнюю кету до 15 июля. Мы так уже работали. Когда начнется массовый ход летней кеты, она спокойно проследует на нерестилища: никакая добыча осуществляться не будет. Прогнозируется вылов 3500 тонн горбуши и в прилове 2700 тонн летней кеты. Из этого количества по 16% придется на южные реки Амурского лимана», — сообщил глава АПРОХК.

Он считает правильным, что предполагаются ограничения в Амурском лимане по орудиям лова. На каждое предприятие — а по северной части Амурского лимана их шесть — планируется по одному заездку. По мнению Сергея Рябченко, это справедливо: нужно оценить, каким будет ход рыбы, плотность.

Поднимают район промысла осенней кеты на 48 километров выше реки Амгунь — до села Больше-Михайловское. При этом остается жесткая регламентация промысла, проходные дни: до Амгуни день через день, а выше нее практически четыре-пять дней в неделю нерабочих, обратил внимание собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

Руководитель отраслевого объединения напомнил, что прогноз вылова осенней кеты составлял в прошлые два года по 7 тыс. тонн, при этом фактический вылов в 2023 г. — 4300 тонн.

«Хотелось бы обратить внимание на важность подачи отчетности о результатах промысла, прежде всего от граждан — представителей коренных малочисленных народов Севера. Ведь полная отчетность помогает сделать правильные выводы, а значит, составить точные прогнозы», — подчеркнул Сергей Рябченко.

В 2024 г. ожидается вылов 8630 тонн осенней кеты в бассейне Амура и лимане. «Если мы с таким прогнозом попадем в десятку, это будет неплохо», — прокомментировал президент ассоциации.

Он отметил, что в 2020 г., когда обеспечивалась основа для воспроизводства рыбы на 2024 год, был отмечен наибольший пропуск производителей осенней кеты на нерестилища в бассейне Амура — 4,8 млн рыб — и наибольшая с 2017 г. закладка икры на инкубацию рыбоводными заводами — свыше 80 млн икринок.

«Мы приложили много усилий, чтобы была проанализирована ситуация на Амуре. В прошлом году руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил оценить эффект от ограничений промысла. Уже на осеннем ДВНПС было озвучено, что возможно смягчение ряда ограничений рыболовства. Сегодня это уже отражается в проекте стратегии организации путины. Надеюсь, на весеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета предложенные решения будут закреплены. Думаю, это станет неплохим подспорьем для предприятий, работающих на промысле лососевых видов рыб в Хабаровском крае», — резюмировал глава АПРОХК.

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