Координационный совет держит руку на пульсе

Распределение рыболовных участков, программа квот под инвестиции, новые требования к производителям — все ключевые темы отрасли в прошлом году были направлениями для приложения сил Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Законодательство о рыболовных участках стало важнейшим вопросом для координационного совета в 2023 г. Внимание к теме приковано прежде всего в связи с доступом предприятий к промыслу лососей: только при наличии договора на участок можно добывать этот вид ресурсов.

Принятые в июле поправки предусматривают, что действующие пользователи могут при соблюдении ряда условий заключить договор на РЛУ на новый срок без торгов. То есть не потребуется участвовать ни в конкурсах, ни в аукционах.

Совет участвовал в обсуждении разных вариантов законопроекта, руководители ассоциаций входят в межведомственную рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства по РЛУ (она продолжает свою деятельность и сейчас). Теперь на первый план вышли уже вопросы подготовки подзаконной базы.

Ключевой момент — как будет рассчитываться и в каком порядке взиматься плата за перезаключение договора без торгов. Бизнес-сообщество посчитало, что формула, которую Министерство сельского хозяйства представило для обсуждения в декабре, предполагает избыточную финансовую нагрузку на пользователей.

Подзаконная база должна оставаться проводником концепции, закладывавшейся при принятии закона о рыболовных участках: сохранение возможности промысла для предприятий, которые все эти годы добросовестно работали, вкладывались в инфраструктуру, обеспечивали налоговые поступления и рабочие места, заявили в координационном совете.

За пользователями участков, по закону, будут закрепляться обязанности по производственному контролю — противодействию нарушениям в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов на участке. Здесь тоже есть вопросы, каким образом все это будет организовано.

Еще одно большое и сложное направление, которым занималось объединение, в том числе в свете предстоящего перезаключения договоров, — это решение вопросов о границах участков.

Работу по обеспечению сохранения прав предприятий на промысел координационный совет ведет совместно с властями регионов. Объединение сотрудничает и с членами Государственной Думы, и Совета Федерации.

Изменения в федеральный закон о рыболовстве, предусматривающие второй этап инвестквот и крабовых аукционов, были приняты в декабре 2022 г. Основная работа по формированию подзаконной базы развернулась уже в прошлом году.

Запуск механизма квот под инвестиции меняет общую ситуацию с доступом предприятий к ресурсу, поэтому детали подготовки постановлений и распоряжений правительства были в центре внимания координационного совета.

Объекты инвестиций, которые предстоит строить для получения долей квот, регламентация процесса организации и проведения крабовых аукционов — руководители отраслевых ассоциаций направляли свою позицию по всем этим важным для предприятий темам.

Так, удалось добиться, чтобы в список видов крабов для выставления на новые торги не попал колючий краб Северо-Охотоморской подзоны, добычей которого занимается небольшой бизнес, и специфический объект промысла — глубоководные крабы.

При разработке подзаконной базы по «рыбным» инвестквотам удалось убедить, что необходимо конкретизировать требования к возрасту оборудования, устанавливаемого на объекты инвестиций.

Большой резонанс вызвали судебные претензии регулятора к исполнению обязательств по производству продукции на береговых заводах, построенных под инвестиционные квоты. В координационном совете отмечали, что для инвесторов должны быть установлены логичные и однозначные требования, а штрафы для вложившихся в развитие береговой переработки не способствуют взаимовыгодному сотрудничеству между государством и бизнесом.

О других направлениях работы Координационного совета в прошлом году читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.