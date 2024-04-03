Координационный совет рассказал о ходе работы по рыболовным участкам

Работу по перезаключению договоров на рыболовные участки в условиях обновляемого законодательства обсудили на Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Правовая база по рыболовным участкам сейчас в процессе обновления. В июле был принят федеральный закон, предусматривающий возможность перезаключения договоров на РЛУ без конкурсов и аукционов, а также новые обязательства для пользователей участков для вылова анадромных рыб.

Сейчас продолжается разработка подзаконной базы. Готовится и законопроект о сроках проведения кампании по перезаключению договоров, сообщил ранее Fishnews руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Тема переоформления участков остается важнейшей на нынешний и будущий годы, отметили члены координационного совета. Для Дальнего Востока, с его промыслом тихоокеанских лососей, это особенно чувствительный вопрос.

При этом предприятиям предстоит свериться с требованиями к границам рыболовных участков. Глава Росрыболовства в январе поручил направить методические рекомендации по организации регионами совместно с теруправлениями ведомства предварительной работы по приведению границ РЛУ в соответствие с планируемыми требованиями.

В Хабаровском крае методические рекомендации уже поступили, работа идет, сообщил президент отраслевой ассоциации Сергей Рябченко на конференции Fishnews Online.

Официального поступления информации по рекомендациям от теруправления Росрыболовства ждут в Камчатском крае — регионе, на который приходятся основные объемы вылова лососей. Об этом рассказал председатель краевой ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын.

Руководитель объединения напомнил, что в регионе уже не первый год ведется работа по описанию границ РЛУ в соответствии с обновленными требованиями, но очень важно завершить ее в срок по оставшимся участкам. А здесь не так много времени, учитывая, что по правилам на реках оценивается ситуация, когда водный объект не покрыт льдом.

В Приморском крае предприятия волнует возможность прохождения лососевой путины 2024 г. — с учетом проблемы завершения сроков действия договоров в период промысла.

Возможно, члены координационного совета предложат вынести вопросы по участкам на заседание Дальневосточного научно-промыслового совета в апреле.

На координационном совете обсуждались и другие темы. Например, ход работы по решению проблем, с которыми столкнулись участники программы береговых заводов, построенных под инвестквоты. Регион и компании направят федеральному регулятору свои предложения по этому вопросу, сообщил Владимир Галицын.

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