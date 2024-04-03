Новости
Работу по перезаключению договоров на рыболовные участки в условиях обновляемого законодательства обсудили на Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока

Координационный совет рассказал о ходе работы по рыболовным участкам

Работу по перезаключению договоров на рыболовные участки в условиях обновляемого законодательства обсудили на Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Правовая база по рыболовным участкам сейчас в процессе обновления. В июле был принят федеральный закон, предусматривающий возможность перезаключения договоров на РЛУ без конкурсов и аукционов, а также новые обязательства для пользователей участков для вылова анадромных рыб.

Сейчас продолжается разработка подзаконной базы. Готовится и законопроект о сроках проведения кампании по перезаключению договоров, сообщил ранее Fishnews руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Тема переоформления участков остается важнейшей на нынешний и будущий годы, отметили члены координационного совета. Для Дальнего Востока, с его промыслом тихоокеанских лососей, это особенно чувствительный вопрос.

При этом предприятиям предстоит свериться с требованиями к границам рыболовных участков. Глава Росрыболовства в январе поручил направить методические рекомендации по организации регионами совместно с теруправлениями ведомства предварительной работы по приведению границ РЛУ в соответствие с планируемыми требованиями.

В Хабаровском крае методические рекомендации уже поступили, работа идет, сообщил президент отраслевой ассоциации Сергей Рябченко на конференции Fishnews Online.

Официального поступления информации по рекомендациям от теруправления Росрыболовства ждут в Камчатском крае — регионе, на который приходятся основные объемы вылова лососей. Об этом рассказал председатель краевой ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын.

Руководитель объединения напомнил, что в регионе уже не первый год ведется работа по описанию границ РЛУ в соответствии с обновленными требованиями, но очень важно завершить ее в срок по оставшимся участкам. А здесь не так много времени, учитывая, что по правилам на реках оценивается ситуация, когда водный объект не покрыт льдом.

В Приморском крае предприятия волнует возможность прохождения лососевой путины 2024 г. — с учетом проблемы завершения сроков действия договоров в период промысла.

Возможно, члены координационного совета предложат вынести вопросы по участкам на заседание Дальневосточного научно-промыслового совета в апреле.

На координационном совете обсуждались и другие темы. Например, ход работы по решению проблем, с которыми столкнулись участники программы береговых заводов, построенных под инвестквоты. Регион и компании направят федеральному регулятору свои предложения по этому вопросу, сообщил Владимир Галицын.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Лососевое направление остается среди непростых, но важных

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Вопросов перед отраслью стоит много

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО Сергей КУЛЬБА. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований АзНИИРХ

Сергей КУЛЬБА

«Цифра» спешит на помощь рыбакам и ученым

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока остается площадкой, на которой отраслевые объединения обмениваются информацией и находят совместные решения

Координационный совет держит руку на пульсе

Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.