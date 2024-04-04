Налоговые вычеты и пелагическая путина: глава АДМ обратился с предложениями к Росрыболовству

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак на коллегии Росрыболовства рассказал о взаимодействии объединения с ведомством. Глава АДМ выступил с предложениями по налаживанию эффективной системы получения вычетов при уплате сбора за пользование водными биоресурсами и организации промысла в зоне Японии.

Ассоциация добытчиков минтая активно взаимодействует с Росрыболовством, сообщает о проблемных вопросах и участвует в нормотворческой работе, отметил президент АДМ Алексей Буглак на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он привел несколько примеров успешного сотрудничества отраслевого сообщества и регулятора при вступлении в силу законодательных новшеств в 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Так, при изменении правовой базы по рыболовному журналу удалось оперативно решить вопрос с рекомендованной формой бумажной отчетности, обратил внимание Алексей Буглак. «Предприятия смогли продолжить работу в охотоморской минтаевой экспедиции без простоев и сбоев», — рассказал представитель отраслевого сообщества.

Выделил он и конструктивную работу по настройке новой как для регуляторов, так и для рыбаков практики подтверждения вычетов при уплате сборов за пользование водными биоресурсами.

«Хочу поблагодарить Росрыболовство и особенно территориальные управления Росрыболовства за конструктивную позицию и за те усилия, которые были приложены для решения этого вопроса. Большая часть заявителей подтвердила право на получение вычета», — обратился к госоргану президент АДМ.

В марте также вступили в силу изменения Налогового кодекса, которые позволяют предприятиям быстрее получить вычет и неоднократно использовать уведомление о подтверждении обоснованности применения вычета.

На фоне непростой ситуации с экспортом, некоторого ослабления финансовых результатов вычет станет ощутимой поддержкой для предприятий, заявил руководитель ассоциации.

«По нашим оценкам, по итогам 2023 года предприятия минтаевого сектора, выпускающие продукцию глубокой переработки, могут претендовать на суммарный вычет в объеме 2,2 млрд рублей. Это существенно для отрасли», — сказал Алексей Буглак.

Для того чтобы избежать сбоев и сформировать единообразную практику в этой сфере, президент АДМ предложил Росрыболовству оперативно подготовить единую методику использования вычетов при уплате сборов за пользование водными биоресурсами. Объединение готово подключиться к этой работе.

Бизнес надеется и на то, что будет донастроена правовая база для рыбоперерабатывающих заводов под квоты. Алексей Буглак поблагодарил главы ФАР за проведенное в конце марта совещание по этому вопросу. «Наши предложения по доработке коэффициентов будут направлены. Мы рассчитываем, что Росрыболовство примет взвешенное решение как по делам, которые уже рассматриваются в судах, так и по донастройке нормативного регулирования», — подчеркнул руководитель Ассоциации добытчиков минтая.

Глава АДМ отдельно остановился на важности поддержки отраслевым ведомством программы по продвижению минтаевой продукции на внутреннем рынке — «Дальневосточный минтай». При содействии Росрыболовства в сентябре на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге была проведена презентация программы, а в марте состоялись мастер-классы на выставке «Россия».

«По нашим оценкам, в ближайшие несколько лет потребление может вырасти до 300-350 тыс. тонн продукции, или порядка 30-35% вылова. В 2023 году поставки минтаевой продукции на внутренний рынок выросли на 13%, до 193 тыс. тонн продукции, а за пять лет рост составил 50%», — поделился успехами и планами Алексей Буглак.

В завершение он обратился к Федеральному агентству по рыболовству за поддержкой в подходах к организации добычи сардины-иваси и скумбрии в зоне Японии. Глава ассоциации попросил ведомство на двусторонней комиссии поднять вопрос о сроках промысла, чтобы не выпадал наиболее результативный для вылова период.

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