Изысканные деликатесы из народной рыбы: минтай вновь блеснул на ВДНХ

В рамках Дня рыбной промышленности на выставке «Россия» на ВДНХ были организованы кулинарные мастер-классы. Главным героем стал дальневосточный минтай, которого Ассоциация добытчиков минтая популяризирует с помощью специальной программы.

Мероприятие организовали Росрыболовство и Ассоциация добытчиков минтая. В мастер-классе «Рыбный день» вместе с поварами участвовали руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, президент АДМ Алексей Буглак и сенатор Константин Долгов. Они помогали готовить риет из минтая с творожным сыром и огурцами, сообщает корреспондент Fishnews.

«Россия является крупнейшим добытчиком минтая в мире, но эта рыба несколько недооценена российскими потребителями. Мы хотим это исправить и показать, что «Дальневосточный минтай» — это не только ценный источник природного белка, но и очень вкусная и универсальная рыба», — подчеркнул Алексей Буглак. — Собственно говоря, для этого мы и запустили программу «Дальневосточный минтай».

Илья Шестаков обратил внимание, что в советское время минтай называли «кошачьей рыбой» совершенно незаслуженно. «Это рыба семейства тресковых, поэтому она очень диетическая, очень вкусная. И я надеюсь, что повара будут ее готовить не только здесь, но и в своих ресторанах тоже», — отметил глава Росрыболовства.

Президент ассоциации поваров Chefs Team Russia Николай Сарычев добавил, что минтай не только полезен, но и идеален в обработке: мало костей и чешуи, легко снимается кожа.

Кроме минтаевого риета, были приготовлены и другие рыбные блюда, в том числе жареный угорь под соусом с минтаевой икрой.

Следующий мастер-класс — «дико простой и дико изысканный» — был целиком посвящен дальневосточному минтаю. Известные шеф-повара Chefs Team Russia готовили салат с печенью и икрой минтая, кружевные блины с минтаевой икрой и минтаевые «колобки» в сливочном соусе.

Гости по достоинству оценили вкусовые качества и простоту приготовления этой белой рыбы.

«Мы последовательно работаем над продвижением «Дальневосточного минтая». Наша задача — заново открыть минтай для российского потребителя, поэтому дегустации и мастер-классы, благодаря которым потребители могут «распробовать» минтай, мы считаем одним из наиболее действенных инструментов», — рассказал Алексей Буглак, комментируя итоги акции.

Напомним, о запуске первой в стране программы по коллективному продвижению категорийного «рыбного» бренда АДМ объявила на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 г. Цель проекта «Дальневосточный минтай» — за три года увеличить потребление этой рыбы в стране вдвое.

В рамках первого этапа кампании осенью прошлого года был запущен сайт проекта и аккаунты в популярных соцсетях с информацией о полезных свойствах этой рыбы, рецептами и рекомендациями. Кроме того, на Камчатке был снят мини-сериал о минтаевом промысле. В прошлом году «Дальневосточный минтай» также был представлен на различных гастрофестивалях и крупных мероприятиях. Так, главный промысловый ресурс уже был «гостем» выставки «Россия» на Дне Камчатского края в ноябре, а в этом году в мастер-классе на камчатском фестивале «Снежный путь» принял участие глава региона Владимир Солодов.

В начале февраля ассоциация подвела первые итоги: охват аудитории составил почти 50 млн человек. Как отметили в АДМ, выросла узнаваемость минтая среди потребителей и вероятность его покупки.

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