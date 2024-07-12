Новости
В преддверии Дня рыбака руководители рыбохозяйственных объединений рассказали об успехах отрасли на конференции Fishnews Online

Рыбак — это судьба: руководители ассоциаций поделились успехами отрасли

В преддверии Дня рыбака руководители рыбохозяйственных объединений рассказали об успехах отрасли. Рекордные уловы, масштабные инвестиционные проекты, новые технологии — это все о российском рыболовстве.

Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края: О результатах наших рыбаков с гордостью говорят и в регионе, и на федеральном уровне. В прошлом году предприятия Хабаровского края добились рекорда по вылову — освоено свыше 559 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Выросли показатели по выпуску рыбной продукции, экспорту, налоговые поступления от отрасли.

Наши промысловики участвуют и в программе «Доступная рыба», цель которой — обеспечить жителей региона продукцией по сниженным ценам. Глава края Дмитрий Демешин поставил задачу расширить ассортимент программы, и рыбаки уже откликнулись на это.

Есть хорошие новости и для нашего объединения. Отрадно, что ассоциация пополнилась двумя новыми участниками. Поздравляем рыбаков с наступающим праздником. Мы продолжим решать вопросы отрасли и вместе, я уверен, обеспечим хороший результат.

Максим Козлов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области: Всегда говорю, что у нас в регионе нет людей, которые бы не были связаны с рыбным хозяйством. Кто-то трудится в отрасли или смежных сферах, у кого-то в рыбной промышленности работают родные и друзья, кто-то любит отдыхать с удочкой.

Сахалинская область занимает третье место по объемам вылова в стране: за прошлый год поймано свыше 770 тыс. тонн водных биоресурсов. Мы — лидер в искусственном воспроизводстве тихоокеанских лососей, на островах работает более 70 лососевых рыбоводных заводов, по выпуску лососевой молоди область уже достигла показателя 1,5 млрд экземпляров. За счет искусственного воспроизводства поддерживаются подходы лососей в регионе.

Компании Сахалинской области создали и создают современные береговые заводы рыбопереработки — это якорные поселко- и градообразующего центры, благодаря которым получает стимул и сопутствующая инфраструктура. Развивается также переработка на судах: в море выпускается продукция глубокой переработки, например сурими.

Нам есть чем гордиться в рыбной отрасли, и я поздравляю всех, кто вносит свой вклад в эти достижения.

Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья: Приморский край играет особую роль в рыбной отрасли страны. Например, лососевая путина в основном проходит на Камчатке, в Сахалинской области, но важнейший ее этап — в портах Приморья, именно туда поступают уловы со всего Дальнего Востока, а дальше — расходятся по стране и на внешний рынок. Логистические предприятия, занимающиеся перевалкой рыбопродукции, наращивают мощности. Новые инфраструктурные комплексы должны появиться в ходе реализации программы квот под инвестиции — такие проекты взялись реализовывать краболовные компании.

Приморские промысловые предприятия сегодня воплощают в жизнь серьезные инвестиционные проекты. Строят флот, в том числе на верфях края. Участвуют компании и в развитии береговой переработки. АРПП, которой в этом году исполнилось 30 лет со дня основания, продолжит поддерживать начинания предприятий. Уверен, что сильные и экономически успешные производства — будущее страны.

От лица ассоциации поздравляю работников рыбной отрасли Приморья, рыбаков и тех, кто на берегу обеспечивает их работу, с наступающим праздником!

Александр Дупляков, президент Ассоциации добытчиков краба: Присоединяюсь к поздравлениям коллег. Всех — с Днем рыбака!

Предприятия отрасли сталкиваются с вызовами — это касается и выполнения инвестиционных проектов, и работы на товарных рынках. Высока и финансовая нагрузка. Но компании преодолевают сложности, развиваются. Реализуют проекты по продвижению российского краба, ищут новые ниши для повышения эффективности экспорта, осваивают новые способы и маршруты доставки продукции (например, Северный морской путь или воздушный транспорт).

Есть место и высоким достижениям в работе наших рыбаков. Так, в прошлом году российское судно «Петр I» установило мировой рекорд по вылову: экипаж траулера поймал свыше 90 тыс. тонн различных видов рыбы. Этот прекрасный пример мастерства и успехов российских рыбаков. Думаю, что все трудности мы преодолеем.

Владимир Галицын, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки: Камчатский край был и остается рыбацким регионом. Многие на полуострове связывают свою жизнь с морем, ежегодно Камчатка добывает и обрабатывает сотни тысяч тонн лососей. Для того чтобы достойно встречать уловы, в регионе модернизированы десятки береговых предприятий, построено порядка 30 новых заводов. В развитие рыбохозяйственного комплекс, в том числе переработки, вложено более чем 100 млрд инвестиций. Рыбная отрасль укрепилась технически и технологически.

День рыбака в нашем регионе как раз отмечают в ответственный и непростой период лососевой путины. Желаю труженикам отрасли здоровья, благополучия, хороших уловов и позитивной стабильности!

Роман Витязев, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры: День рыбака — праздник не только для промышленников и рыболовов-любителей, но и для их коллег «по водной ниве» — специалистов марикультуры.

Не случайно, мы вместе с руководителями рыбацких объединений в составе Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока решаем вопросы отрасли. Нам предстоит еще очень многое сделать и для того, чтобы рыбная промышленность крепла и двигалась вперед. Поздравляю всех с праздником! Желаю успехов в работе и тепла в кругу родных и близких!

Валентин Балашов, председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна: С родины профессионального праздника тружеников рыбной отрасли я хотел бы сказать: море — место для работы сильных, смелых и свободных людей. Поэтому «большому экипажу рыбной отрасли» пожелаю три вещи: крепкого здоровья, ничего не бояться и в любых обстоятельства сохранять чувство профессионального достоинства. Всем судам — промысловых успехов и семь футов под киль!

Лев Бочаров, советник президента ВАРПЭ: Рыбная отрасль сегодня ни много ни мало обеспечивает элемент здоровья нации. Рыба и морепродукты, которые поставляют наши предприятия, это очень полезная продукция. Потреблять рыбы и морепродуктов надо как можно больше, потому что ловим мы их достаточно.

Дальний Восток по-прежнему занимает лидирующие позиции по вылову, а дальневосточные рыбные ресурсы остаются основными ресурсами страны. Состояние их, если говорить в целом, не вызывает опасений. Наука получила дополнительное финансирование на изучение дальневосточных запасов — это вселяет надежду.

Я вам так скажу: рыбак — это не профессия, это судьба. Это непростые люди, но именно за ними — будущее отрасли. Ведь в основе всего — человек.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэдальний востоккамчаткакраб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Директор компании «Дальпромрыба» Роман РЫБАКОВ

Директор компании «Дальпромрыба»

Роман РЫБАКОВ

Рост потребления рыбных консервов — задача всех участников рынка

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий Мартынов

У отраслевых объединений — хорошие перспективы

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена БАКУМЕНКО

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Елена Бакуменко

Мы заинтересованы во всестороннем развитии рыбной отрасли

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений Карпов

Дефицита лосося внутренний рынок уж точно не испытывает

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ в Рыболовецком колхозе имени В.И. Ленина на Камчатке

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

Министр рыбного хозяйства Александр ИШКОВ проводит совещание в Дальрыбе

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

С помощью гидролотка «Фишеринг Сервис» наглядно демонстрирует специалистам-промысловикам работу тралов. Фото предоставлено компанией

«Фишеринг Сервис»: не только промвооружение, но и компетенции

Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции

Fishplace развивает цифровой рыбный рынок

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.