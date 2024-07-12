Рыбак — это судьба: руководители ассоциаций поделились успехами отрасли

В преддверии Дня рыбака руководители рыбохозяйственных объединений рассказали об успехах отрасли. Рекордные уловы, масштабные инвестиционные проекты, новые технологии — это все о российском рыболовстве.

Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края: О результатах наших рыбаков с гордостью говорят и в регионе, и на федеральном уровне. В прошлом году предприятия Хабаровского края добились рекорда по вылову — освоено свыше 559 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Выросли показатели по выпуску рыбной продукции, экспорту, налоговые поступления от отрасли.

Наши промысловики участвуют и в программе «Доступная рыба», цель которой — обеспечить жителей региона продукцией по сниженным ценам. Глава края Дмитрий Демешин поставил задачу расширить ассортимент программы, и рыбаки уже откликнулись на это.

Есть хорошие новости и для нашего объединения. Отрадно, что ассоциация пополнилась двумя новыми участниками. Поздравляем рыбаков с наступающим праздником. Мы продолжим решать вопросы отрасли и вместе, я уверен, обеспечим хороший результат.

Максим Козлов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области: Всегда говорю, что у нас в регионе нет людей, которые бы не были связаны с рыбным хозяйством. Кто-то трудится в отрасли или смежных сферах, у кого-то в рыбной промышленности работают родные и друзья, кто-то любит отдыхать с удочкой.

Сахалинская область занимает третье место по объемам вылова в стране: за прошлый год поймано свыше 770 тыс. тонн водных биоресурсов. Мы — лидер в искусственном воспроизводстве тихоокеанских лососей, на островах работает более 70 лососевых рыбоводных заводов, по выпуску лососевой молоди область уже достигла показателя 1,5 млрд экземпляров. За счет искусственного воспроизводства поддерживаются подходы лососей в регионе.

Компании Сахалинской области создали и создают современные береговые заводы рыбопереработки — это якорные поселко- и градообразующего центры, благодаря которым получает стимул и сопутствующая инфраструктура. Развивается также переработка на судах: в море выпускается продукция глубокой переработки, например сурими.

Нам есть чем гордиться в рыбной отрасли, и я поздравляю всех, кто вносит свой вклад в эти достижения.

Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья: Приморский край играет особую роль в рыбной отрасли страны. Например, лососевая путина в основном проходит на Камчатке, в Сахалинской области, но важнейший ее этап — в портах Приморья, именно туда поступают уловы со всего Дальнего Востока, а дальше — расходятся по стране и на внешний рынок. Логистические предприятия, занимающиеся перевалкой рыбопродукции, наращивают мощности. Новые инфраструктурные комплексы должны появиться в ходе реализации программы квот под инвестиции — такие проекты взялись реализовывать краболовные компании.

Приморские промысловые предприятия сегодня воплощают в жизнь серьезные инвестиционные проекты. Строят флот, в том числе на верфях края. Участвуют компании и в развитии береговой переработки. АРПП, которой в этом году исполнилось 30 лет со дня основания, продолжит поддерживать начинания предприятий. Уверен, что сильные и экономически успешные производства — будущее страны.

От лица ассоциации поздравляю работников рыбной отрасли Приморья, рыбаков и тех, кто на берегу обеспечивает их работу, с наступающим праздником!

Александр Дупляков, президент Ассоциации добытчиков краба: Присоединяюсь к поздравлениям коллег. Всех — с Днем рыбака!

Предприятия отрасли сталкиваются с вызовами — это касается и выполнения инвестиционных проектов, и работы на товарных рынках. Высока и финансовая нагрузка. Но компании преодолевают сложности, развиваются. Реализуют проекты по продвижению российского краба, ищут новые ниши для повышения эффективности экспорта, осваивают новые способы и маршруты доставки продукции (например, Северный морской путь или воздушный транспорт).

Есть место и высоким достижениям в работе наших рыбаков. Так, в прошлом году российское судно «Петр I» установило мировой рекорд по вылову: экипаж траулера поймал свыше 90 тыс. тонн различных видов рыбы. Этот прекрасный пример мастерства и успехов российских рыбаков. Думаю, что все трудности мы преодолеем.

Владимир Галицын, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки: Камчатский край был и остается рыбацким регионом. Многие на полуострове связывают свою жизнь с морем, ежегодно Камчатка добывает и обрабатывает сотни тысяч тонн лососей. Для того чтобы достойно встречать уловы, в регионе модернизированы десятки береговых предприятий, построено порядка 30 новых заводов. В развитие рыбохозяйственного комплекс, в том числе переработки, вложено более чем 100 млрд инвестиций. Рыбная отрасль укрепилась технически и технологически.

День рыбака в нашем регионе как раз отмечают в ответственный и непростой период лососевой путины. Желаю труженикам отрасли здоровья, благополучия, хороших уловов и позитивной стабильности!

Роман Витязев, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры: День рыбака — праздник не только для промышленников и рыболовов-любителей, но и для их коллег «по водной ниве» — специалистов марикультуры.

Не случайно, мы вместе с руководителями рыбацких объединений в составе Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока решаем вопросы отрасли. Нам предстоит еще очень многое сделать и для того, чтобы рыбная промышленность крепла и двигалась вперед. Поздравляю всех с праздником! Желаю успехов в работе и тепла в кругу родных и близких!

Валентин Балашов, председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна: С родины профессионального праздника тружеников рыбной отрасли я хотел бы сказать: море — место для работы сильных, смелых и свободных людей. Поэтому «большому экипажу рыбной отрасли» пожелаю три вещи: крепкого здоровья, ничего не бояться и в любых обстоятельства сохранять чувство профессионального достоинства. Всем судам — промысловых успехов и семь футов под киль!

Лев Бочаров, советник президента ВАРПЭ: Рыбная отрасль сегодня ни много ни мало обеспечивает элемент здоровья нации. Рыба и морепродукты, которые поставляют наши предприятия, это очень полезная продукция. Потреблять рыбы и морепродуктов надо как можно больше, потому что ловим мы их достаточно.

Дальний Восток по-прежнему занимает лидирующие позиции по вылову, а дальневосточные рыбные ресурсы остаются основными ресурсами страны. Состояние их, если говорить в целом, не вызывает опасений. Наука получила дополнительное финансирование на изучение дальневосточных запасов — это вселяет надежду.

Я вам так скажу: рыбак — это не профессия, это судьба. Это непростые люди, но именно за ними — будущее отрасли. Ведь в основе всего — человек.

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