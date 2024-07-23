Рыбная отрасль Курил привлекает инвестиции

В июле руководство Сахалинской области и федеральные власти обсудили меры по реализации инвестпроектов — регион посетил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Одним из аспектов рассмотрения стало развитие рыбной промышленности на Курилах.

За последние годы на островах создано несколько новых заводов по переработке уловов. Это в том числе масштабный перерабатывающий комплекс, который в 2019 г. ввела в строй на Шикотане группа компаний «Гидрострой».

Расширить возможности приемки и обработки рыбы на островах должны новые мощности. Из 11 проектов по строительству береговых предприятий, отобранных для участия во втором этапе программы «квоты в обмен на инвестиции», три — это предприятия, создаваемые на Курилах.

На Итурупе компания «Курильский рыбак» (входит в ГК «Гидрострой») реализует проект по строительству рыбоперерабатывающего завода мощностью до 80 тыс. тонн готовой продукции в год. Предприятие ориентировано на глубокую переработку рыбы. Общий объем инвестиций на реализацию бизнес-инициативы оценивается в 3,7 млрд рублей. Заявленный срок введения завода в эксплуатацию — 2024 г., в результате будет создано до 250 рабочих мест, рассказали корреспонденту «Fishnews Дайджест» в министерстве по рыболовству Сахалинской области.

Еще одно предприятие в сфере рыбопереработки компания организует на Шикотане в селе Крабозаводское. Проектная мощность этого завода — 80 тыс. тонн сырья в год. Объем вложений — 1,5 млрд рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на конец нынешнего года. Новый завод обеспечит региону еще 80 рабочих мест.

В число участников второго этапа программы инвестквот вошел и рыбокомбинат «Островной». На Шикотане в селе Малокурильское компания планирует построить завод по выпуску мороженой продукции, в том числе глубокой переработки, из разных видов водных биоресурсов. Инвестиции составят свыше 1,6 млрд рублей, в результате должно быть создано 240 рабочих мест.

Также компания продолжает реализацию инвестпроекта по развитию рыбоконсервного производства мощностью более 250 тыс. банок в сутки со складом продукции и вспомогательными площадками.

Зарегистрированные на Курилах предприятия выступают и заказчиками строительства нового флота. Так, рыбокомбинат «Островной» в рамках второго этапа программы инвестквот заявился на постройку двух среднетоннажных промысловых судов (после их ввода в эксплуатацию рыбаки получат права на добычу трески и палтусов) и двух транспортных рефрижераторов (здесь государство гарантировало инвестору стимул в виде долей квот на вылов минтая и сельди).

«Островной-Краб», по информации министерства, планирует в этом году завершить строительство двух краболовов по итогам первого аукциона, предусматривавшего продажу долей квот на вылов с инвестиционными обязательствами.

По результатам аукционных процедур второго этапа, проведенных в 2023 году, компания приняла на себя обязательства по постройке в России еще четырех судов для крабового промысла.

В нынешнем году завершается также строительство среднего рыболовного траулера типа РС-800 для Северо-Курильской базы сейнерного флота — проекты в рыбной отрасли Сахалинской области реализуются не только по программе инвестквот.

«Сахалинская область находится среди лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по объемам переработки рыбы. И мы стремимся наращивать обороты», — обратил внимание губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

При этом глава региона отметил и работу по пополнению сырьевой базы промысла. Сахалинская область занимает первое место в стране по объемам искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей: выпуски молоди с рыбоводных заводов в естественную среду подбираются к показателю 1,5 млрд экземпляров в год. Всего на островах действует 78 аквакультурных предприятий, занимающихся лососеводством. Из них 26 лососевых рыбоводных заводов работают на Курилах.

«Это один завод на острове Парамушир, пять ЛРЗ на Кунашире, и больше всего лососевых рыбоводных предприятий (двадцать ЛРЗ) создано на Итурупе», — рассказали в министерстве по рыболовству.

За пять лет планируется построить на Курильских островах еще семь лососевых рыбоводных заводов мощностью до 30 млн экземпляров молоди каждый. На Итурупе предполагается строительство пяти предприятий — на озерах Благодатное, Красивое, Сопочное, Славное и ручье Карий. Это инвестиционные проекты компаний «Континент» и «Курильский рыбак». На Парамушире с инициативой по созданию ЛРЗ выступила компания «Фусса», на Кунашире — «БППР «Айленд Фиш Инвест».

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