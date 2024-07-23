Новости
Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ в ходе визита в Сахалинскую область посетил рыбоперерабатывающий комплекс на Итурупе. Фото пресс-службы полпредства

Рыбная отрасль Курил привлекает инвестиции

В июле руководство Сахалинской области и федеральные власти обсудили меры по реализации инвестпроектов — регион посетил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Одним из аспектов рассмотрения стало развитие рыбной промышленности на Курилах.

За последние годы на островах создано несколько новых заводов по переработке уловов. Это в том числе масштабный перерабатывающий комплекс, который в 2019 г. ввела в строй на Шикотане группа компаний «Гидрострой».

Расширить возможности приемки и обработки рыбы на островах должны новые мощности. Из 11 проектов по строительству береговых предприятий, отобранных для участия во втором этапе программы «квоты в обмен на инвестиции», три — это предприятия, создаваемые на Курилах.

На Итурупе компания «Курильский рыбак» (входит в ГК «Гидрострой») реализует проект по строительству рыбоперерабатывающего завода мощностью до 80 тыс. тонн готовой продукции в год. Предприятие ориентировано на глубокую переработку рыбы. Общий объем инвестиций на реализацию бизнес-инициативы оценивается в 3,7 млрд рублей. Заявленный срок введения завода в эксплуатацию — 2024 г., в результате будет создано до 250 рабочих мест, рассказали корреспонденту «Fishnews Дайджест» в министерстве по рыболовству Сахалинской области.

Еще одно предприятие в сфере рыбопереработки компания организует на Шикотане в селе Крабозаводское. Проектная мощность этого завода — 80 тыс. тонн сырья в год. Объем вложений — 1,5 млрд рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на конец нынешнего года. Новый завод обеспечит региону еще 80 рабочих мест.

В число участников второго этапа программы инвестквот вошел и рыбокомбинат «Островной». На Шикотане в селе Малокурильское компания планирует построить завод по выпуску мороженой продукции, в том числе глубокой переработки, из разных видов водных биоресурсов. Инвестиции составят свыше 1,6 млрд рублей, в результате должно быть создано 240 рабочих мест.

Также компания продолжает реализацию инвестпроекта по развитию рыбоконсервного производства мощностью более 250 тыс. банок в сутки со складом продукции и вспомогательными площадками.

Зарегистрированные на Курилах предприятия выступают и заказчиками строительства нового флота. Так, рыбокомбинат «Островной» в рамках второго этапа программы инвестквот заявился на постройку двух среднетоннажных промысловых судов (после их ввода в эксплуатацию рыбаки получат права на добычу трески и палтусов) и двух транспортных рефрижераторов (здесь государство гарантировало инвестору стимул в виде долей квот на вылов минтая и сельди).

«Островной-Краб», по информации министерства, планирует в этом году завершить строительство двух краболовов по итогам первого аукциона, предусматривавшего продажу долей квот на вылов с инвестиционными обязательствами.

По результатам аукционных процедур второго этапа, проведенных в 2023 году, компания приняла на себя обязательства по постройке в России еще четырех судов для крабового промысла.

В нынешнем году завершается также строительство среднего рыболовного траулера типа РС-800 для Северо-Курильской базы сейнерного флота — проекты в рыбной отрасли Сахалинской области реализуются не только по программе инвестквот.

«Сахалинская область находится среди лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по объемам переработки рыбы. И мы стремимся наращивать обороты», — обратил внимание губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

При этом глава региона отметил и работу по пополнению сырьевой базы промысла. Сахалинская область занимает первое место в стране по объемам искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей: выпуски молоди с рыбоводных заводов в естественную среду подбираются к показателю 1,5 млрд экземпляров в год. Всего на островах действует 78 аквакультурных предприятий, занимающихся лососеводством. Из них 26 лососевых рыбоводных заводов работают на Курилах.

«Это один завод на острове Парамушир, пять ЛРЗ на Кунашире, и больше всего лососевых рыбоводных предприятий (двадцать ЛРЗ) создано на Итурупе», — рассказали в министерстве по рыболовству.

За пять лет планируется построить на Курильских островах еще семь лососевых рыбоводных заводов мощностью до 30 млн экземпляров молоди каждый. На Итурупе предполагается строительство пяти предприятий — на озерах Благодатное, Красивое, Сопочное, Славное и ручье Карий. Это инвестиционные проекты компаний «Континент» и «Курильский рыбак». На Парамушире с инициативой по созданию ЛРЗ выступила компания «Фусса», на Кунашире — «БППР «Айленд Фиш Инвест».

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор терминала «Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР

Генеральный директор терминала «Сероглазка»

Владимир ВАЛЬТЕР

Работа по развитию Северного морского пути движется вперед

Директор компании «Дальпромрыба» Роман РЫБАКОВ

Директор компании «Дальпромрыба»

Роман РЫБАКОВ

Рост потребления рыбных консервов — задача всех участников рынка

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

У отраслевых объединений — хорошие перспективы

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена БАКУМЕНКО

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Елена БАКУМЕНКО

Мы заинтересованы во всестороннем развитии рыбной отрасли

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ в ходе визита в Сахалинскую область посетил рыбоперерабатывающий комплекс на Итурупе. Фото пресс-службы полпредства

Рыбная отрасль Курил привлекает инвестиции

Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ на переговорах с ЕЭС. Фото из личного архива Вячеслава Зиланова

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ в Рыболовецком колхозе имени В.И. Ленина на Камчатке

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

Министр рыбного хозяйства Александр ИШКОВ проводит совещание в Дальрыбе

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.