Для защиты рыбацких интересов

Сейчас Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз объединяет 19 предприятий рыбной отрасли региона. В нынешних условиях такие организации важны как никогда — для преодоления многочисленных трудностей, отмечают рыбаки.

Девять предприятий Крайрыбакколхозсоюза расположены в самом северном в Хабаровском крае районе — Охотском. Три из них имеют официальный статус градообразующих в своих поселениях (еще одно градообразующее — в Ванинском районе). Почти четверть работающего населения Охотского района трудится в компаниях-ассоциантах, они генерируют более четверти собираемых здесь налогов.

Социальная деятельность Крайрыбакколхозсоюза включает его участие в региональной программе «Доступная рыба». Почти треть от общего объема рыбопродукции, реализованной населению в рамках этой программы в прошлом году, была поставлена членами Крайрыбакколхозсоюза. Программа реализуется как непосредственно в местах промысла — в Охотском районе, так и в Хабаровске.

Предприятия-ассоцианты занимаются прибрежным и промышленным рыболовством, рыбоводством, судоремонтом и судостроением, морскими грузоперевозками, специализированной торговлей. Соответственно, и поле деятельности Крайрыбакколхозсоюза весьма обширно.

«В реалиях настоящего времени такие союзы нужны как никогда — для преодоления многочисленных трудностей, возникающих и вследствие западных санкций, и в результате не всегда продуманных реформ. И здесь очень большую роль играет деятельность председателя Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольги Булковой. Она не только сохранила, но и за короткое время значительно увеличила состав Союза благодаря привлечению новых компаний. Ольга Николаевна всегда последовательно и настойчиво доводила общую позицию рыбаков до всех ветвей власти — районного, краевого и федерального уровней», — отметил ветеран рыбной отрасли Хабаровского края Евгений Ким.

Важным направлением работы является урегулирование круга вопросов, связанных с прибрежным промыслом охотоморской сельди. Для нескольких предприятий-ассоциантов добыча весенней нерестовой сельди является одной из ключевых.

Неудачи последних лет в промысле весенней нерестовой сельди породили для предприятий ряд сопутствующих проблем. Некоторые оказались под угрозой лишения квот из-за непреодоления 70-процентного порога освоения. Так, рыболовецкой артели «Иня» пришлось доказывать наличие непреодолимых природных факторов в суде.

«Если риск лишиться квот для предприятий сохранится, они не будут выбирать прибрежное рыболовство. Оно таким образом теряет свою привлекательность», — подчеркнула Ольга Булкова.

В Крайрыбакколхозсоюзе считают, что одним из шагов по улучшению прибрежного промысла сельди может стать установка искусственных нерестилищ, как практиковалось в советское время. Правда, для бизнеса это слишком затратно, необходима помощь государства.

Еще одним приоритетным для ряда предприятий-ассоциантов (не только из Охотского, но и из других районов Хабаровского края) промыслом является добыча лососей. Соответственно, Крайрыбакколхозсоюз участвует в разрешении целого вороха сопутствующих проблем. Сейчас на повестке особо остро стоят вопросы, связанные с переоформлением лососевых участков и взиманием платы за пользование ими.

«Большинство предприятий не переживут эту очередную, абсолютно гиблую, реформу, а правильнее сказать «передел в рыбной отрасли». Предприятия, особенно мелкие и средние, не потянут те суммы к оплате, которые мы видим в документах, публикуемых в СМИ и на порталах правительства. Сотни предприятий не смогут выйти на промысел, обанкротятся, а с ними и тысячи людей останутся без работы. Местное население регионов опять ринется заниматься браконьерством. Знаю, что руководство союза, как никто другой, понимает эту проблему и пытается достучаться до людей во власти, чтобы не допустить этого», — сказал председатель рыболовецкой артели «Иня» Виктор Кривченко.

Кроме того, ряд предприятий-ассоциантов с напряжением ожидает окончания льготного периода по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами. Напомним, что принятыми в 2022 г. поправками в Налоговый кодекс их существенно подняли. Для градо- и поселкообразующих организаций, а также для рыболовецких артелей (колхозов) предусмотрено серьезное послабление: они платят лишь 15% от ставки, однако эта льгота — по действующему законодательству — останется только до 2027 г.

В Хабаровском Крайрыбакколхозсоюзе четыре градообразующих предприятия, шесть ассоциантов — рыболовецкие колхозы (артели). По словам Ольги Булковой, эта льгота — практически единственная мера поддержки градо- и поселкообразующих предприятий. По истечении срока действия преференции этот статус не будет иметь никакого экономического наполнения. При том что предприятия как несли, так и продолжают нести социальную нагрузку. Экономия средств позволяет рыбакам вкладываться в «социалку». Поэтому пролонгация льготы — еще один важный вопрос для отраслевого союза, подчеркнула Ольга Булкова.

О других насущных вопросах и перспективных планах Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.