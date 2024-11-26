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Ассоциация добытчиков минтая зарегистрировала товарный знак «Дальневосточный минтай: природная польза дикой рыбы». Изображение предоставлено пресс-службой АДМ

Дальневосточный минтай будут продвигать под собственным товарным знаком

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) зарегистрировала товарный знак «Дальневосточный минтай: природная польза дикой рыбы».

Свидетельство о регистрации российского категорийного бренда рыбопродукции Роспатент выдал 11 ноября, срок действия — до октября 2033 г., сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения.

«В сентябре 2023 года АДМ запустила первую в стране программу продвижения рыбной категории — «Дальневосточный минтай». Сразу же мы подали заявку на регистрацию нового товарного знака. Около года потребовалось на прохождение государственной процедуры», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

Он напомнил, что бренд был создан АДМ «с нуля». Этому предшествовала масштабная работа по анализу рынка и предпочтений аудитории, разработка концепции и визуальной составляющей бренда креативной командой ведущих маркетинговых агентств страны в тесной связке с рабочей группой ассоциации. В состав этой группы вошли представители крупнейших рыбодобывающих компаний России — участников АДМ.

Главная цель программы — повышение спроса на минтай на внутреннем рынке России за счет изменения его имиджа в глазах потребителей. За год действия программы благодаря спланированной маркетинговой и PR-стратегии о дальневосточном минтае узнало свыше 68 млн человек, отмечает отраслевое объединение. Основной охват был получен через социальные сети — как собственные сообщества «Дальневосточного минтая», так и в партнерстве с известными блогерами и лидерами общественного мнения.

В первой половине 2024 г. поставки сырца на российский рынок выросли до 35% от вылова. В натуральном выражении речь идет о 203 тыс. тонн различной продукции из минтая. Это рекордный показатель, обратили внимание в ассоциации.

В этом году АДМ сделала упор на дегустационные активности, которые позволяют на деле доказать потребителям, что минтай не только доступная по цене, но и вкусная и универсальная в приготовлении рыба. Для этого ассоциация активно участвовала в крупных фестивалях и выставках по всей стране.

«Мы понимаем, что для кратного увеличения спроса внутри страны недостаточно рекламы. Важно расширять действующие каналы сбыта и создавать новые. В связи с этим АДМ усилила взаимодействие с розницей и сегментом HoReCa. Так, в сентябре в рамках Международного рыбопромышленного форума АДМ подписала соглашение с одной из крупнейших федеральных розничных сетей — X5 Group. Цель — совместное развитие рынка рыбопродукции, в том числе за счет расширения ассортимента и повышения доступности продукции для россиян», — напомнил Алексей Буглак.

В сентябре подвели результаты масштабного опроса шеф-поваров и бренд-шефов ресторанов по всей России для изучения спроса на рыбу в ресторанном сегменте внутреннего рынка. Исследование показало, что уровень пенетрации рыбы в меню в целом высокий — 98%, но по количеству позиций на нее приходится всего 10%. Это говорит о высоком потенциале интеграции в меню блюд из минтая, обратили внимание в отраслевом объединении.

АДМ занимается разработкой интересных рецептов и укреплением сотрудничества с поварами для наращивания присутствия минтая в меню. Этому способствует партнерство с крупнейшей профильной ассоциацией Chefs Team.

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