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Актуальные вопросы отрасли рассмотрели на заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Ассоциация Приморья собирается подготовить выкладки по льготе для градообразующих предприятий

Для сохранения льгот по сбору за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих организаций нужно проработать социально-экономическое обоснование — такую работу собираются провести на площадке Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Вопрос продления преференции по уплате сборов за пользование водными биоресурсами стал одной из тем общего собрания Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, рассказал президент АРПП Георгий Мартынов на заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Отраслевое сообщество на общем собрании ВАРПЭ предложило не ограничивать применение 15% ставки сбора для градо-и поселкообразующих предприятий, рыболовецких колхозов (артелей) только периодом до конца 2027 г. По мнению Георгия Мартынова, можно было бы распространить действие льготы как минимум до завершения срока действия договоров на доли квот — до 2034 г.

Вопрос — важный для рыбной отрасли Приморского края: здесь базируются три рыбохозяйственные организации со статусом градообразующих, всего же по стране таких предприятий 36, напомнили в АРПП.

На общем собрании ВАРПЭ предложение о продлении льготы прокомментировал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что такая инициатива должна быть подкреплена аргументами: что дает такая преференция.

«К этой работе надо приступать немедленно», — обратился к коллегам Георгий Мартынов. В подготовке обоснований потребуется объединить усилия и с другими прибрежными регионами, причем не только Дальнего Востока, но и Северного бассейна, сообщает корреспондент Fishnews.

Для сохранения льготы необходимо показать, что государство получает взамен выпадающих при сокращении сбора доходов бюджета. И здесь нужно говорить о том, что при сохранении и финансовой стабильности предприятий обеспечиваются поступления по другим налогам, рабочие места для местного населения (а на долю работников градо- и поселкообразующих предприятий должно приходиться не менее половины местных жителей с семьями).

Так, РК «Приморец» остается среди важнейших налогоплательщиков Шкотовского района, отметил генеральный директор компании Алексей Гордиенко.

В ассоциации считают, что аргументацию в пользу сохранения льгот надо прорабатывать совместно с муниципальными властями, ведь роль градо- и поселкообразующих предприятий лучше всего видна на местах.

Георгий Мартынов рассказал и о других вопросах, которые поднял на собрании ВАРПЭ. Это исключение глубоководных крабов из списка объектов для проведения квотных аукционов, а также урегулирование вопросов с прекращением промысла в связи с заключением ФАС.

Совет АРПП не только заслушал информацию о собрании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, но и рассмотрел другие темы. Так, Георгий Мартынов доложил, что представители приморского объединения продолжат работу в общественных советах при Росрыболовстве и Федеральной антимонопольной службе. Георгий Мартынов вошел в обновленный состав совета при Росрыболовстве, а первый вице-президент АРПП Александр Васьков — в совет при ФАС.

На заседании были затронуты вопросы сохранения доступа предприятий к промыслу, а также участие в процессах цифровизации отрасли — при Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья создается профильная рабочая группа.

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