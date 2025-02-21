Комитеты Госдумы рассмотрели законопроект о рыболовных участках

Ответственный комитет и комитет-соисполнитель поддержали принятие в первом чтении проекта закона о кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки. В профильном комитете при этом отметили, что ко второму чтению предстоит провести серьезную работу.

В Госдуме готовятся рассмотреть в первом чтении проект закона о единых сроках кампании по перезакреплению рыболовных участков без торгов (конкурсов и аукционов). Такой документ внесло в декабре правительство. Если сейчас закон дает возможность перезакрепления в зависимости от завершения срока действия конкретного договора, то предложенный законопроект предусматривает переоформление в единые сроки — до 30 декабря 2025 г.

19 февраля документ обсудили на заседании ответственного комитета по аграрным вопросам. Председатель комитета Владимир Кашин обозначил, что при подготовке ко второму чтению предстоит серьезная работа.

«Законопроект необходимо дополнительно обсудить с губернаторами дальневосточных регионов, рассмотреть предложения по доработке законопроекта ко второму чтению на парламентских слушаниях на тему «Законодательное обеспечение развития рыбохозяйственного комплекса. Реальность и перспективы. К 20-летию принятия федерального закона № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», проведение которых запланировано 19 марта», — сказал депутат.

Документ единогласно поддержали, сообщили в пресс-службе комитета по аграрным вопросам.

Положительное заключение на проект закона дал также комитет-соисполнитель — по делам национальностей, сообщает корреспондент Fishnews.

В регионах, напомним, предложили перенести кампанию по перезаключению на 2026 г. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила профильному зампреду Алексею Гордееву провести обсуждение вопроса с участием глав субъектов Федерации.

Рассмотреть законопроект в первом чтении в Госдуме планируется 25 февраля.

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