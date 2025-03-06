Вопрос платы за рыболовные участки вызвал активный отклик

С августа по февраль в Минсельхоз поступило свыше 200 обращений граждан и организаций по вопросу корректировки порядка внесения платы за перезакрепление рыболовных участков.

Минсельхоз опубликовал доработанный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта изменений порядка внесения платы за перезакрепление рыболовных участков, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, в материалах отмечено, что за период с 19 августа по 28 февраля в Минсельхоз — напрямую, а также из аппарата правительства и из администрации президента — пришло более 200 обращений граждан и организаций по вопросу корректировки порядка внесения платы за перезаключение договоров на участки.

Также по этому вопросу обратились заместители председателя Госдумы Алексей Гордеев и Ирина Яровая, губернатор Камчатки Владимир Солодов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова, приводится информация в отчете.

Размещена сводка предложений, поступивших по проекту изменений, с комментариями разработчика.

Напомним, что постановлением от 13 июля 2024 г. № 959 правительство определило порядок расчета и взимания платы за перезаключение договора на рыболовный участок без торгов (такая возможность заложена принятым в 2023 г. федеральным законом). Предложенные механизмы вызвали большой резонанс в отраслевом сообществн. В декабре Министерство сельского хозяйства представило проект приказа о внесении изменений в порядок: в частности, были предложены изменения по рассрочке платежа. В феврале ведомство разместило новую версию поправок.

25 февраля первое чтение в Госдуме также прошел законопроект о единовременной кампании по перезакреплению участков.

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