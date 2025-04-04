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Осенью Ассоциация добытчиков минтая провела презентацию российской икры минтая на крупнейшей в Азии рыбопромышленной выставке China Fisheries and Seafood Expo в Циндао. Фото предоставлено АДМ

Российской икре минтая успешно прокладывают путь в Китай

На апрельских аукционах в Пусане за российскую икру минтая впервые поборются покупатели из КНР. Интерес китайского рынка к морскому суперфуду подогревает программа, запущенная в прошлом году Ассоциацией добытчиков минтая.

Диверсификация рынков сбыта остается важнейшей задачей для российского рыболовства, особенно в свете целевых индикаторов по экспорту. На фоне снижения цен на мороженый минтай и филе минтая из-за санкций Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) вплотную занялась поиском и развитием новых направлений поставок. По мнению экспертов, одним из потенциально интересных видов продукции для этих целей выглядит икра минтая.

По словам президента АДМ Алексея Буглака, икра обеспечивает около 18% общего объема экспортной выручки минтаевого сектора. Основными импортерами этой продукции традиционно выступают Япония и Республика Корея — на их долю приходится 56% и 42% соответственно. Сейчас потребление на этих рынках стагнирует, что давит на цену. В 2024 г. экспорт икры минтая составил около 37 тыс. тонн стоимостью 194 млн долларов. При сохранении объема отгрузок на уровне 2023 г. в денежном эквиваленте экспорт просел на 21%.

Потребности российского рынка гораздо скромнее — АДМ оценивает их на уровне 3 тыс. тонн соленой пробойной икры в виде консервов и пресервов. «На производство этой продукции идет несортовая мороженая икра минтая, ее стоимость при поставках на внутренний рынок ниже экспортной цены. На азиатских рынках ценится сортовая ястычная икра и потребляется она в другом виде. Российские рыбаки могут закрыть потребность внутреннего рынка, но при этом готовы развивать новые рынки», — акцентирует внимание Алексей Буглак.

В такой ситуации российские добытчики минтая стали присматриваться к ближайшему соседу — Китаю, где наблюдается рост спроса на высококачественные и натуральные продукты питания. Появление такого мощного покупателя в долгосрочной перспективе снизит текущий профицит предложения на рынке и стабилизирует цены, считают в АДМ.

«Китайский рынок представляет собой один из самых быстрорастущих и перспективных для морепродуктов, — уверен гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Савелий Карпухин — Под влиянием международных гастрономических трендов и культурного обмена потребители в Азии становятся более открытыми к новым продуктам и вкусам».

Если посмотреть на показатели производства и оптовых цен на икру, все становится понятно: объемы растут — цены падают. На это накладывается снижение потребления икры на традиционном японском рынке, обращает внимание коммерческий директор компании «Океанрыбфлот» Андрей Бузин. Наиболее рациональным решением в таких условиях видится поиск новых рынков, в том числе формирование возможностей в Китае, считает эксперт.

Суперфуд из морских глубин

Однако икру минтая нельзя назвать типичным продуктом для китайского рынка. КНР потребляет эту продукцию в минимальных объемах. Основным каналом продаж выступают рестораны японской кухни, тогда как внутренняя культура потребления икры в целом не сформирована. А основной объем поставок, отгружаемый в КНР, идет на заводы, принадлежащие японским компаниям, и после переработки реэкспортируется в Японию.

С учетом этих факторов АДМ приняла решение пойти по пути создания нишевого рынка с нуля с целью обеспечить стабильные объемы внутреннего потребления икры минтая в Китае. В рамках этой работы в прошлом году ассоциация запустила программу, нацеленную на продвижение нового продукта, инициировала маркетинговое исследование для углубленного понимания потребительских предпочтений.

На китайском рынке икра минтая позиционируется как новый суперфуд. Как отметили в компании «Тралфлот», пищевая ценность продукта делает его особенно привлекательным в условиях растущего интереса к здоровому питанию и долголетию. Икра минтая отличается высоким содержанием белка при малом количестве жира, богата витаминами A, E и B12, способствует восстановлению организма после болезней и укреплению иммунитета.

Современные высокотехнологичные суда, которые используют на промысле минтая предприятия — члены АДМ, обеспечивают производство икры с соблюдением самых строгих международных стандартов качества и безопасности. «С учетом растущего внимания к устойчивому рыболовству и экологии икра минтая может рассматриваться как более экологичный выбор по сравнению с некоторыми другими видами икры», — говорит Савелий Карпухин.

Однако для успеха на китайском рынке необходимо разработать новые продукты, подходящие для местного потребителя. «Естественно, сами китайцы не в курсе, что им необходимо научиться есть минтаевую икру, поэтому мы должны помочь им понять это и показать примеры того, как ее едят и почему это вкусно, полезно, интересно и нужно», — отмечает Андрей Бузин.

Взломать кулинарный код нации

В АДМ считают, что у икры минтая есть все шансы вписаться в кулинарный код Китая. Это универсальный продукт, который можно использовать самыми разными способами — в качестве самостоятельной закуски или как ингредиент для блюд с рисом в японском стиле, в супах, хот-потах, соусах в консервированном, сушеном либо вакуумированном виде.

В 2024 г. ассоциация совместно с поварами из КНР разработала целую линейку блюд с добавлением икры минтая, призванную, с одной стороны, гармонично вписаться в традиционное меню, а с другой — предложить интересные новинки китайским потребителям, неравнодушным к кулинарным экспериментам. Дегустация блюд прошла на крупнейшей в Азии выставке China Fisheries and Seafood Expo в Циндао.

Презентация на стенде АДМ привлекла внимание официальных лиц и делегаций китайской стороны, которые положительно отнеслись к идее продвижения икры минтая совместно с китайскими переработчиками. В пресс-службе ассоциации подтвердили, что разработка прототипа нескольких продуктов — полуфабрикатов и снеков — уже ведется как в Китае, так и на базе российских организаций.

«АДМ заинтересована в локализации потребления икры минтая в Китае. Наша задача — сделать так, чтобы этот продукт стал частью китайской гастрономической культуры», — подчеркивает Алексей Буглак. По его словам, тесты на предприятиях в Китае подтвердили универсальность сырья: переработчики опробовали различные форматы продукта, адаптированные под местные вкусовые предпочтения. Более того, китайские компании разрабатывают уникальные рецептуры на основе икры минтая, ориентированные исключительно на внутренний рынок.

Начало большого пути

Хотя с начала кампании по продвижению прошло совсем немного времени, активность членов АДМ уже принесла первые результаты. Китайские трейдеры и переработчики примут участие в икорных аукционах в Пусане, ранее ориентированных только на покупателей из Японии и Южной Кореи. Первые крупные сделки могут состояться уже 8–10 апреля.

По мнению представителей АДМ, это событие можно по праву считать поворотным моментом в истории продвижения дальневосточного деликатеса на новые рынки. В 2025 г. российские рыбаки планируют нарастить поставки икры минтая на китайский рынок до 1 тыс. тонн — это вдвое больше, чем годом ранее.

«Сегодня мы стоим у истоков большого пути. Отсутствие консолидированных усилий ранее сдерживало развитие экспорта икры минтая в Китай. Однако теперь под руководством АДМ и при активном участии ведущих импортеров, переработчиков и трейдеров КНР мы рассчитываем на быстрый и устойчивый рост интереса к продукту. Потенциал огромен — и он уже начал реализовываться, а необходимым объемом продукции наши производители Китай точно обеспечат!» — комментирует гендиректор «Тралфлота» Владимир Рекасов.

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