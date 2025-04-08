Росрыболовство готовится к переоформлению рыболовных участков

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на расширенном заседании коллегии ведомства дал территориальным управлениям поручения в сфере переоформления и закрепления рыболовных участков.

Глава Федерального агентства по рыболовству выразил надежду, что кампания по переоформлению договоров на рыболовные участки без торгов пройдет в единый период. В связи с этим руководитель ведомства поставил теруправлениям две задачи, сообщает корреспондент Fishnews.

Во-первых, руководителям территориальных управлений поручено под персональную ответственность обеспечить готовность к единовременному переоформлению РЛУ.

Во-вторых, территориальные органы ФАР должны наладить четкую работу по проведению аукционов для заключения договоров на свободные рыболовные участки.

«Мы осознанно не проводили торги до вступления в силу законов по переоформлению рыболовных участков. Сейчас теруправления обязаны выставлять все свободные рыболовные участки», — сказал Илья Шестаков.

Напомним, что федеральный закон о перезакреплении рыболовных участков без торгов (конкурсов и аукционов), но при соблюдении ряда условий, в том числе — внесения платы, принят в 2023 г. В феврале Госдума поддержала в первом чтении правительственный законопроект о проведении кампании по перезаключению договоров в единые сроки. Регионы при этом выступили за то, чтобы дать пользователям больше времени и сдвинуть процедуры на 2026 г.

На заседании коллегии Росрыболовства первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин сообщил, что правительство уже внесло поправки ко второму чтению — они поступили в комитет Госдумы. Также направили свои предложения и сенаторы.

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